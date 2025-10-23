نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر.. الأهلي يواجه النجمة في مواجهة حاسمة بدوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الأهلي يواجه النجمة في مواجهة حاسمة بدوري روشن السعودي

يترقب عشاق الكرة السعودية مواجهة قوية بين أهلي جدة والنجمة ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين، في لقاء يُتوقع أن يشهد ندية وإثارة كبيرة بين فريقين لهما أهداف مختلفة ولكنها تتلاقى عند نقطة واحدة: الانتصار.

الأهلي يسعى لتحقيق الفوز لتعزيز موقعه في جدول الترتيب ومواصلة الزحف نحو القمة، بينما يأمل النجمة في تحقيق مفاجأة تمنحه دفعة معنوية وتعيد الثقة للفريق بعد بداية موسم متذبذبة.

موعد المباراة ومكانها:

المباراة: أهلي جدة vs النجمة

البطولة: دوري روشن السعودي

الملعب: مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)

التوقيت: 9:00 مساءً بتوقيت السعودية

اليوم والتاريخ: الخميس 23 أكتوبر 2025

القنوات الناقلة: SSC Sport HD + المنصات الرقمية الرسمية

ويتيح البث المباشر عبر شبكة SSC Sport تغطية شاملة للمباراة، مع استوديو تحليلي يضم أبرز نجوم الكرة السعودية السابقين لتقديم قراءة فنية دقيقة لكل تفاصيل اللقاء.

أهمية المباراة:



تمثل المباراة اختبارًا حقيقيًا لطموحات الفريقين؛ إذ يسعى أهلي جدة لمواصلة نتائجه الإيجابية بعد الأداء اللافت في دوري النخبة الآسيوي، بينما يبحث النجمة عن نتيجة تعيد التوازن وتمنحه دفعة معنوية قوية بعد عدة تعثرات.

ويتوقع أن يحاول مدرب النجمة إيقاف خطورة الهجوم الأهلاوي بقيادة رياض محرز وعبده عطيف، في حين يعتمد الأهلي على خبرة لاعبيه وحماس جماهيره التي تملأ المدرجات دائمًا.

أرقام الفريقين قبل المباراة:

أهلي جدة: المركز الرابع، 17 نقطة، آخر 5 مباريات: 3 فوز – 1 تعادل – 1 خسارة، عدد الأهداف: 14

النجمة: المركز الثالث عشر، 7 نقاط، آخر 5 مباريات: 1 فوز – 1 تعادل – 3 خسائر، عدد الأهداف: 6

تكتيكيًا، من المتوقع أن يبدأ الأهلي بأسلوب الضغط العالي والاستحواذ مستفيدًا من مهارة لاعبيه في الأطراف، بينما يعتمد النجمة على الدفاع المتكتل والهجمات المرتدة السريعة.

تشكيلة الفريقين المتوقعة:

الأهلي: ميندي، إيبوكا، محرز، فيرمينو، رياض بريغوفيتش، سامي النجعي

النجمة: فهد الجهني، عبدالعزيز العبدالله، مع دعم من باقي لاعبي الوسط

كما تشهد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلًا كبيرًا من جماهير الأهلي المطالبة بالعودة إلى نغمة الانتصارات، بينما أعرب مشجعو النجمة عن أملهم في تقديم أداء مشرف أمام أحد كبار الدوري.

ويُرجح الخبراء الرياضيون أن اللقاء قد يحمل بعض المفاجآت إذا نجح النجمة في فرض أسلوبه الدفاعي، لكن الأفضلية تظل للأهلي بفضل استقراره الفني وخبرات لاعبيه.