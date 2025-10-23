نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز المالية والقناة والداخلية وخسارة بلدية المحلة بدوري المحترفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اسفرت نتائج الخميس ضمن افتتاح الجولة العاشرة بدورى القسم الثاني (ا )دوري المحترفين عن فوز فريق مالية كفر الزيات بقيادة امير عزمي مجاهد على فريق ابو قير الأسمدة بقيادة ياسر الكناني بهدف دون رد سجله محمد الشاذلي في الدقيقة الاخيرة من المباراة.

. فوز فريق القناة بقيادة عبد الناصر محمد علي فريق السكة الحديد بقيادة حسام عبد العال بهدف دون رد سجله محمود حرشة في الدقيقة 43 من الشوط الثاني.

- فوز فريق الداخلية بقيادة أحمد عيد عبدالملك على فريق الإنتاج الحربي بقيادة معتمد جمال بثلاثية مقابل هدفين.

انتهى الشوط الأول بتقدم فريق الإنتاج الحربي بهدفين مقابل هدف سجلهما علاء شعبان، بينما سجل زيزو هدف الداخلية واستطاع الداخلية تسجيل هدفين في الشوط الثاني عن طريق مدافع المنافس في مرماه ومحمد كالوشا.

- تعادل فريق بترول أسيوط بقيادة أحمد عبد المقصود مع فريق بروكسي بقيادة محمد حامد سلبيًا.

- فوز فريق أسوان بقيادة عبد الباقي جمال على فريق طنطا بقيادة منير عقيله بهدف سجله عمر سعودي.

- فوز فريق إف سي مسار بقيادة محمد بركات على فريق بلدية المحلة بقيادة أحمد عبد الرؤوف بهدف دون رد سجله

أحمد طلحة.

وتختتم الجولة الجمعة ب3مباريات كالتالي..

1- الترسانة مع لافيينا

2-المنصورة مع ديروط

3- راية مع المصرية للاتصالات

