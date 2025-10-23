نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخطيب: الأهلي صاحب الفضل على الجميع.. وحققنا نجاحات كبيرة علي كافة المستويات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والمرشح على المنصب ذاته في الانتخابات المقبلة، أن النادي الأهلي كان ولا يزال صاحب الفضل على الجميع، مشيرًا إلى أن المرحلة الماضية شهدت تحقيق العديد من الإنجازات في مختلف الملفات، بفضل العمل الجماعي وروح الانتماء التي تجمع أبناء الأهلي.

جاء ذلك خلال الندوة الانتخابية الثالثة لقائمةًالخطيب، والتي عُقدت مساء اليوم الخميس بفرع النادي في مدينة نصر، وشهدت حضورًا كبيرًا وتفاعلًا لافتًا من الأعضاء، في إطار استعدادات القائمة للانتخابات المقرر إجراؤها يوم 31 أكتوبر الجاري.

وقال الخطيب: «نحن نعمل باستمرار على تطوير النادي الذي نعتبره ملكًا لأعضائه وجماهيره، والجميع يتحمل مسؤولية الحفاظ على مكانته وريادته. الأهلي يمتلك مقرًا وثلاثة فروع، وكل منها نادٍ متكامل يضم هيكلًا إداريًا يقدم خدماته للأعضاء، ولدينا خطة واضحة لاستكمال أعمال التطوير والإنشاء في الفروع كافة».

وأضاف: «الأهلي صاحب فضل على الجميع، وقد التزمنا ببرنامج خدمي متكامل. كنت حريصًا على التواجد داخل النادي بصفة دائمة، رغم ظروفي الصحية، حيث نصحني الأطباء أكثر من مرة بالراحة التامة، خاصة بعد إصابتي بالإجهاد، لكنني لم أتمكن من ذلك بسبب التزامات العمل داخل النادي، إلى جانب الظروف الصعبة التي مرت بها الإدارة عقب مرض الراحل العامري فاروق – رحمه الله».

وتابع: «قبل أحد اجتماعات مجلس الإدارة خضعت لفحوصات طبية، وبعدها أكد الطبيب ضرورة التوقف والابتعاد عن الضغوط. بالفعل قررت الاعتذار عن الاستمرار، لكن ما شاهدته من دعم كبير في اجتماع الجمعية العمومية الخاصة بتعديل اللائحة، ومطالبات الأعضاء والجماهير باستكمال المهمة، جعلني أقرر الترشح من جديد لاستكمال المسيرة».

وأوضح الخطيب أنه اختار قائمته الانتخابية بعناية شديدة، مراعيًا ظروفه الصحية، بحيث يتم توزيع الملفات والأدوار على جميع الأعضاء لضمان استمرار منظومة العمل باحترافية وكفاءة.

وأكد رئيس الأهلي أن ما تحقق من نجاحات منذ تأسيس النادي عام 1907 هو ثمرة تكامل الأجيال وتنافس المجالس المتعاقبة في خدمة الكيان، مضيفًا: «منذ ثماني سنوات وضعنا رؤية واضحة كانت بمثابة دستور لنا، أهم بنودها الحفاظ على تاريخ الأهلي وتطوير مؤسساته وحماية مبادئه. الأهلي كيان كبير له تقاليده وثوابته التي لا تتغير».

ووجه الخطيب التحية إلى المستشار محمود فهمي، أحد أبرز القامات القانونية في تاريخ النادي، مثمنًا حضوره الندوة رغم حالته الصحية، ومؤكدًا أنه نموذج للعطاء والانتماء دون مقابل.

وأشار رئيس الأهلي إلى أن النجاحات التي تحققت جاءت من خلال إدارة محترفة ورؤية اقتصادية قائمة على تنمية الموارد المالية، مضيفًا: «كل مجالس الأهلي السابقة كان لها بصمات مميزة، لكن من 2017 حتى 2025 شهد النادي طفرة حقيقية على كافة المستويات، وأخص بالذكر الراحل العامري فاروق الذي قدم جهودًا عظيمة طوال السنوات الماضية».

وأوضح الخطيب أن مجلس الإدارة الحالي كان حريصًا على صياغة لائحة النظام الأساسي بعد حوار مجتمعي موسع، بمشاركة عدد كبير من القامات القانونية والخبراء، ما أسفر عن خروج «دستور الأهلي» الذي يمثل ضمانة حقيقية لحماية الكيان وزيادة استثماراته.

واضاف: «حققنا طفرة غير مسبوقة على مستوى المنشآت والموارد المالية، بدأنا العمل في فرع التجمع رغم التحديات المالية وسداد أكثر من 300 مليون جنيه، واليوم تجاوزت قيمة العضويات مليارًا ونصف المليار جنيه، وهو ما يعكس قوة الأهلي وقيمة أعضائه، وسنواصل العمل بنفس الروح لاستكمال ما بدأناه من إنجازات».