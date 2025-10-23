نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يلا كووورة.. بث مباشر تشكيلة أهلي جدة المتوقعة أمام النجمة في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشكيلة أهلي جدة المتوقعة أمام النجمة في الدوري السعودي

كشف ماتياس يايسله، المدير الفني لأهلي جدة، عن التشكيل المتوقع لفريقه لمواجهة النجمة اليوم الخميس ضمن الجولة السادسة من دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026، والتي ستُقام على ملعب ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية (بريدة).

تشكيل أهلي جدة المتوقع:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: ماتيو دامس، محمد سليمان بكر، ميريح ديميرال، علي مجرشي

خط الوسط: إنزو ميلوت، زياد الجهني، فرانك كيسيه

خط الهجوم: فراس البريكان، إيفان توني، رياض محرز

يدخل أهلي جدة اللقاء محتلًا المركز الثامن برصيد 9 نقاط، محافظًا على سجله بلا هزائم حتى الآن بعد الفوز في مباراتين والتعادل في ثلاث مباريات، ويهدف الفريق لتعزيز موقعه والاقتراب من فرق المقدمة.

في المقابل، يعاني النجمة، صاحب المركز الأخير برصيد صفر نقاط بعد خمس هزائم متتالية، ويأمل في تقديم أداء مميز وتحقيق مفاجأة أمام أهلي جدة لكسر سلسلة النتائج السلبية.

موعد المباراة ومكانها:

المباراة: النجمة ضد أهلي جدة

البطولة: دوري روشن السعودي 2025-2026 – الجولة السادسة

الملعب: ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية (بريدة)

التاريخ: الخميس 23 أكتوبر 2025

التوقيت: 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة

القنوات الناقلة:



ستقوم شبكة قنوات "ثمانية" ببث المباراة مباشرة، مع تغطية تحليلية شاملة لكل مجريات اللقاء قبل وبعد صافرة البداية.

أهمية المباراة

تُعتبر هذه المباراة اختبارًا حقيقيًا لطموحات الفريقين؛

أهلي جدة يسعى لمواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية بعد الأداء اللافت في دوري النخبة الآسيوي، حيث يريد المدرب الاستمرار بنفس النسق والروح العالية.

أما النجمة، فيدخل اللقاء بحثًا عن نتيجة تعيد التوازن داخل الفريق وتمنحه دفعة معنوية قوية بعد عدة تعثرات متتالية.

ويأمل مدرب النجمة في إيقاف خطورة الهجوم الأهلاوي بقيادة رياض محرز وعبده عطيف، بينما يراهن الأهلي على خبرة لاعبيه وحماس جماهيره التي تملأ المدرجات دائمًا.