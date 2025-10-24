نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موتيه يقصي ميدفيديف من "فيينا للتنس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

سقط الروسي دانيل ميدفيديف المصنف 14 عالميًا بنتائج مجموعات 7-6 (7-3) و6-4 أمام الفرنسي كورنتان موتيه، اليوم الخميس في ثمن نهائي بطولة فيينا للتنس ذات الـ500 نقطة.

وسبق أن فاز اللاعب الروسي بهذه البطولة في نسخة 2022، لكنه ارتكب الكثير من الأخطاء، ليخسر لصالح الفرنسي ويودع المسابقة منهيًا سلسلة انتصاراته الشهر الجاري، بعد الانتصارات الأربعة التي حققها في ألماتي وساهمت في حصوله على البطولة رقم 21 في مسيرته بعد صيام استمر 882 يومًا عن الألقاب.

بالتالي، يضرب موتيه موعدًا في ربع النهائي مع الفائز من المباراة التي تجمع الأرجنتيني توماس إتشبري المصنف 60 عالميا والإيطالي لورنزو موسيتي المصنف ثامن عالميًا، اليوم الخميس أيضًا.