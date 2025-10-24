نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر راشفورد قبل "الكلاسيكو": "لسنا في أفضل حالاتنا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة

أقرّ مهاجم برشلونة ماركوس راشفورد بأن مواجهة "الكلاسيكو" المقبلة أمام ريال مدريد، الأحد المقبل، لا تأتي في أفضل لحظة لفريقه، إلا أنه شدد على أن الفريق الكتالوني، صاحب المركز الثاني في "الليغا"، "في ترتيب جيد".

وقال راشفورد في مقابلة بُثّت عبر قناة برشلونة على منصة (يوتيوب) "لسنا في أفضل حالاتنا، لكننا في موقع جيد. علينا المضي قدمًا وبذل أقصى جهد لتقديم أفضل نسخة من أنفسنا.. إذا لعبنا بأفضل مستوى لدينا، فنحن أحد أفضل الفرق في العالم".

وأوضح أن الفوز الكبير الذي حققه الفريق في المباراة الأخيرة أمام أولمبياكوس (6-1) سيساعدهم على خوض اللقاء المقبل بثقة أكبر "نريد أن نكون إيجابيين قدر الإمكان، ولم تكن هناك طريقة أفضل لذلك من الفوز بمباراة وتسجيل عدد كبير من الأهداف".

وأضاف راشفورد أن عليهم مواصلة العمل بجد، مشيرًا إلى أن المدير الفني الفريق، هانزي فليك، "صارم للغاية" في هذا الجانب.

ويخوض المهاجم الإنجليزي الموسم الحالي مع برشلونة على سبيل الإعارة قادمًا من مانشستر يونايتد، وقد عبّر عن "حماسه الكبير" لخوض أول مباراة له في "أكبر مواجهة في عالم كرة القدم".

ويدخل الدولي الإنجليزي لقاء "الكلاسيكو" وهو في حالة فنية مميزة بعد تسجيله 5 أهداف وصناعته 6 تمريرات حاسمة في 12 مباراة.

وقال عند سؤاله عن أدائه الفردي "الفريق رائع، وكل ما عليّ فعله هو التمركز الجيد داخل منطقة الجزاء واتخاذ القرارات الصحيحة".