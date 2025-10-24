نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مياتوفيتش: كورتوا الحارس الأفضل في تاريخ ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أشاد بيغا مياتوفيتش، المدير الرياضي السابق ولاعب ريال مدريد السابق، بحارس الفريق تيبو كورتوا ووصفه بأنه أعظم حارس مرمى في تاريخ النادي الملكي. جاء ذلك بعد أن سجل كورتوا مباراتهُ رقم 300 مع ريال مدريد وحافظ على نظافة شباكه في الفوز 1-0 على يوفنتوس بدوري أبطال أوروبا.

مياتوفيتش: كورتوا الحارس الأفضل في تاريخ ريال مدريد

وقال مياتوفيتش: "تيبو كورتوا هو أفضل حارس مرمى مرّ على ريال مدريد على الإطلاق. مع كل الاحترام لإيكير كاسياس، الذي كان حارسًا رائعًا، ما فعله كورتوا منذ قدومه أثبت أنه حارس عظيم. بلا شك."