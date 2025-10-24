نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فان دايك أدار اجتماعًا للاعبين قبل مواجهة اينتراخت فرانكفورت في المقال التالي
كشف فيرجيل فان دايك، قائد ليفربول، أنّهُ دعا لاعبي الفريق إلى اجتماع داخلي بعد الهزيمة أمام مانشستر يونايتد لرفع الروح المعنوية وتذكيرهم بسرعة تغير الأوضاع. ونجح الفريق في كسر سلسلة الهزائم الأربعة بفوز ساحق 5-1 على آينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا، حيث سجل فان دايك أحد الأهداف.
وقال قائد الريدز: "كان علينا البقاء هادئين وتجاهل الضوضاء الخارجية، والتركيز على مهمتنا." وأضاف أنَّ الإجتماع ساعد على تحسين الأجواء داخل الفريق، مع تأكيد أهمية الوحدة والثقة في النفس. كما أشاد بأرندرو روبرتسون وفلوريان فيرتز لدورهما في تعزيز الأداء الجماعي وتحقيق الانتصار الكبير.