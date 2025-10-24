نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فان دايك أدار اجتماعًا للاعبين قبل مواجهة اينتراخت فرانكفورت في المقال التالي

كشف ​فيرجيل فان دايك​، قائد ​ليفربول​، أنّهُ دعا لاعبي الفريق إلى اجتماع داخلي بعد الهزيمة أمام ​مانشستر يونايتد​ لرفع الروح المعنوية وتذكيرهم بسرعة تغير الأوضاع. ونجح الفريق في كسر سلسلة الهزائم الأربعة بفوز ساحق 5-1 على آينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا، حيث سجل فان دايك أحد الأهداف.

فان دايك أدار اجتماعًا للاعبين قبل مواجهة اينتراخت فرانكفورت

وقال قائد الريدز: "كان علينا البقاء هادئين وتجاهل الضوضاء الخارجية، والتركيز على مهمتنا." وأضاف أنَّ الإجتماع ساعد على تحسين الأجواء داخل الفريق، مع تأكيد أهمية الوحدة والثقة في النفس. كما أشاد بأرندرو روبرتسون و​فلوريان فيرتز​ لدورهما في تعزيز الأداء الجماعي وتحقيق الانتصار الكبير.