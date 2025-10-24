نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر.. كلاسيكو ناري بين الاتحاد والهلال في دوري روشن السعودي اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف فريق الاتحاد نظيره الهلال مساء اليوم الجمعة، في الجولة السادسة من دوري روشن السعودي، في مواجهة ينتظرها عشاق الكرة السعودية بشغف.

يسعى الاتحاد لتحقيق أول فوز له تحت قيادة مدربه الجديد سيرجيو كونسيساو، وتعويض ما فقده من نقاط مؤخرًا، بعد تعادله مع الفيحاء بهدف لمثله، مما جعله يتراجع إلى المركز السادس برصيد 10 نقاط من 6 مباريات.

في المقابل، يطمح الهلال بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي، لمواصلة سلسلة انتصاراته وتحقيق الفوز الثالث على التوالي أمام الاتحاد، لتعزيز موقعه في صدارة المنافسة، حيث يحتل الفريق الأزرق المركز الخامس برصيد 11 نقطة، متأخرًا بفارق 4 نقاط عن المتصدر النصر.

ومن المقرر أن تُقام المباراة على ملعب “الإنماء” في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُبث عبر قناة ثمانية 1 بصوت المعلق فهد العتيبي.



يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره ديكيداها الصومالي مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2025-2026، على استاد السلام الدولي.

ويخوض الزمالك اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الكبير في مباراة الذهاب بستة أهداف دون رد، ما جعله يقترب من التأهل لدور المجموعات. ويسعى البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق، لمنح بعض اللاعبين الأساسيين راحة وتجربة عدد من العناصر الجديدة استعدادًا للمواجهات المحلية والقارية المقبلة.

ويشهد تشكيل الزمالك اليوم عودة الثنائي عبدالله السعيد ومحمود بنتايج بعد تعافيهما من الإصابة، فيما يسعى الفريق لتقديم أداء يرضي جماهيره. في المقابل، يدخل ديكيداها المباراة أملًا في تقديم أداء جيد رغم صعوبة تعويض الخسارة الثقيلة التي تلقاها في مباراة الذهاب.