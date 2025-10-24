نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباريات اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025.. صدامات عربية نارية وكلاسيكو سعودي مرتقب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مباريات اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025.. صدامات عربية نارية وكلاسيكو سعودي مرتقب

مباريات اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025.. صدامات عربية نارية وكلاسيكو سعودي مرتقب.. يشهد عشاق كرة القدم حول العالم اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025 يومًا كرويًا حافلًا بالإثارة، إذ تتجه الأنظار إلى مجموعة من المباريات القوية في البطولات المحلية والقارية، وعلى رأسها مواجهة الزمالك أمام ديكيداها في الكونفدرالية الإفريقية، وكلاسيكو السعودية المنتظر بين الاتحاد والهلال ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

مواجهات قوية في الكونفدرالية الإفريقية

مباريات اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025.. صدامات عربية نارية وكلاسيكو سعودي مرتقب

تقام اليوم مجموعة من المباريات المهمة ضمن الدور التمهيدي لبطولة الكونفدرالية الإفريقية، حيث يسعى الزمالك المصري لمواصلة انتصاراته بعد فوزه الكبير في لقاء الذهاب بسداسية نظيفة على ديكيداها الصومالي. ومن المتوقع أن يمنح المدير الفني للفريق بعض الراحة لنجومه الأساسيين استعدادًا للاستحقاقات المقبلة. وتشهد البطولة أيضًا مواجهات متكافئة أخرى أبرزها:

عزام يونايتد × كي إم كي إك – الساعة 5:00 مساءً

الزمالك × ديكيداها – الساعة 6:00 مساءً (على قناة OnTime Sports 1 HD)

شباب بلوزداد × هافيا كوناكري – الساعة 8:00 مساءً

الوداد البيضاوي × أشانتي كوتوكو – الساعة 10:00 مساءً



قمم أوروبية وعربية في ليلة كروية ساخنة

لا تقتصر الإثارة على القارة السمراء فقط، إذ يشهد اليوم أيضًا مباريات قوية في الدوريات الأوروبية الكبرى، إلى جانب مواجهات مرتقبة في الدوري السعودي. وتأتي أبرز المواجهات على النحو التالي:

الدوري الإنجليزي: ليدز يونايتد × وست هام – الساعة 10:00 مساءً (beIN SPORTS 2)

الدوري الإسباني: ريال سوسيداد × إشبيلية – الساعة 10:00 مساءً (beIN SPORTS 1)

الدوري الإيطالي: ميلان × بيسا – الساعة 9:45 مساءً

الدوري الفرنسي: باريس إف سي × نانت – الساعة 9:45 مساءً (beIN SPORTS 4)

الدوري الألماني: فيردر بريمن × يونيون برلين – الساعة 9:30 مساءً

الدوري السعودي:

الفتح × الاتفاق – الساعة 5:45 مساءً (قناة ثمانية 1)

نيوم × الخليج – الساعة 6:30 مساءً (قناة ثمانية 2)

الاتحاد × الهلال – الساعة 9:00 مساءً (قناة ثمانية 1)