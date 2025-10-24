نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يلا شووووت.. الليلة نانت يواجه باريس إف سي في مواجهة صعبة بالدوري الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نانت يواجه باريس إف سي في مواجهة صعبة بالدوري الفرنسي

يستعد فريق نانت، الذي يشارك ضمن صفوفه الدولي المصري مصطفى محمد، لملاقاة مضيفه باريس إف سي مساء الجمعة 24 أكتوبر 2025، في الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي، على أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

ويعاني نانت من تراجع النتائج مؤخرًا، حيث لم يتمكن الفريق من تحقيق الفوز في مبارياته الأخيرة، ويأمل مصطفى محمد في تسجيل هدفه الثاني هذا الموسم بعد أن سجل هدفه الأول في شباك أوكسير بالجولة الثالثة التي انتهت بفوز الفريق بهدف دون مقابل.

ويحتل باريس إف سي المركز الحادي عشر برصيد 10 نقاط، بينما يأتي نانت في المركز الخامس عشر برصيد 6 نقاط، ما يجعل المباراة فرصة مهمة لكلا الفريقين لتحسين موقعهما في جدول الترتيب.

القنوات الناقلة: تُبث مباراة نانت وباريس إف سي مباشرة عبر قناة beIN Sports HD Xtra 1K.



ويعتمد نانت في مباراة اليوم على اللعب الجماعي مع التركيز على الهجمات المرتدة السريعة لاستغلال أي هفوات في دفاعات باريس إف سي، مع محاولة الضغط المبكر على وسط الملعب للحد من فرص الفريق المضيف. كما يطمح المدرب إلى منح الفرصة لبعض اللاعبين الشباب لتعزيز روح المنافسة داخل التشكيلة.

أما باريس إف سي، فيسعى لتحقيق الفوز أمام جماهيره لتعزيز موقعه في وسط جدول الدوري الفرنسي، مع الاعتماد على تحركات أجنحته السريعة واستغلال الفرص على الأطراف للوصول إلى مرمى نانت. كما يركز الفريق على الصلابة الدفاعية لتجنب أي مفاجآت أمام منافس يسعى للعودة بنقاط ثمينة من العاصمة الفرنسية.

