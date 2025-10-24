نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوداد المغربي يتعاقد مع حكيم زياش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي الوداد البيضاوي ثاني الدوري المغربي لكرة القدم، الخميس، تعاقده مع لاعب الوسط المهاجم الدولي حكيم زياش في صفقة انتقال حر.

ونشر الوداد صورة على حسابه في منصة «إكس» (تويتر سابقًا) لزياش بقميص النادي أمام لوحة عليها شعار الأندية الستة التي دافع عنها خلال مسيرته الاحترافية (هيرينفين وتفينتي وأياكس الهولندية وتشيلسي الإنجليزي وغلاطة سراي التركي والدحيل القطري).

وعلق الوداد على الصورة التي نشرها الدولي المغربي بدوره على حسابه في «إنستغرام» عليها: «طال الانتظار... حكيم زياش في الوداد».

وكان زياش البالغ من العمر 32 عامًا من دون نادٍ منذ انتهاء ارتباطه بالدحيل في نهاية الموسم الماضي بعدما انضم إلى صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية قادمًا من غلاطة سراي لمدة نصف موسم مع إمكانية التمديد.

ولم يشأ النادي القطري تجديد عقد اللاعب الذي خاض 13 مباراة (9 في الدوري ومباراتان في كأس قطر ومثلهما في كأس الأمير) واكتفى بتسجيل هدف واحد وصنع اثنين فقط.

ويأتي انتقال زياش إلى صفوف الوداد البيضاوي مع اقتراب نهائيات كأس الأمم الأفريقية في المغرب - من 21 ديسمبر (كانون الأول) إلى 18 يناير (كانون الثاني) - حيث يسعى إلى العودة إلى صفوف «أسود الأطلس» بعدما تألق معهم في مونديال قطر 2022، حيث كان بين أبرز صناع «الإنجاز التاريخي» ببلوغ دور الأربعة واحتلال المركز الرابع.

وذكرت تقارير إعلامية أن زياش وقع عقدًا حتى عام 2027 مع خيار التمديد، حيث سيلعب إلى جانب المخضرم نور الدين مرابط الذي انتقل إلى صفوف الوداد في فترة الانتقالات الصيفية عشية مونديال الأندية في الولايات المتحدة.

وبدأ زياش مسيرته في عام 2015 مع نادي هيرينفين قبل أن يلعب لأندية تفينتي وأياكس الذي توج معه بألقاب الدوري والكأس وكأس السوبر في هولندا عام 2019.