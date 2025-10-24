نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يلا شوووووت بث مباشر مجانًا جاااري (0-0) مباراة الزمالك وديكيداها اليوم في كأس الكونفدرالية الإفريقية حصريآ دون توقف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلا شوووووت بث مباشر مجانًا جاااري (0-0) مباراة الزمالك وديكيداها اليوم في كأس الكونفدرالية الإفريقية حصريآ دون توقف.

شاهد بث مباشر مباراة الزمالك وديكيداها اليوم في كأس الكونفدرالية الإفريقية 2025، تعرف على موعد المباراة، التشكيل المتوقع، القنوات الناقلة، وتغطية كاملة عبر بوابة دوت الخليج الرياضي.

يترقب عشاق الكرة المصرية والإفريقية مواجهة مثيرة مساء اليوم بين الزمالك المصري ونظيره ديكيداها الصومالي، في إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية 2025، والتي يستضيفها استاد السلام بالقاهرة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتأتي هذه المباراة وسط أجواء جماهيرية مرتفعة وحماس كبير بين أنصار الفريق الأبيض الذين يطمحون لرؤية فريقهم يواصل انتصاراته القارية بعد الفوز العريض في لقاء الذهاب بنتيجة 6 – 0 خارج الديار.

الزمالك يسعى لتأكيد التفوق ومواصلة الانتصارات الإفريقية

يدخل نادي الزمالك مواجهة اليوم وهو في حالة معنوية مرتفعة بعد سلسلة من النتائج الإيجابية في البطولات المحلية والإفريقية.

ويسعى الفريق بقيادة مدربه الإسباني خوان بيزيرا إلى حسم التأهل إلى دور المجموعات دون مفاجآت، مع منح الفرصة لعدد من العناصر الجديدة لإثبات أنفسهم قبل خوض المراحل الأصعب في البطولة.

وأكد الجهاز الفني للزمالك أن الفريق سيلعب بأسلوب هجومي منذ البداية للسيطرة على مجريات اللقاء، مع الاعتماد على سرعة الأجنحة وخبرة لاعبي الوسط في خلق الفرص التهديفية.

ومن المتوقع أن يشهد اللقاء حضورًا جماهيريًا كبيرًا لدعم الفريق الأبيض في مشواره القاري.

التشكيل الرسمي لنادي الزمالك أمام ديكيداها

جاء التشكيل الأقرب الذي يخوض به الزمالك مباراة اليوم على النحو التالي:

حارس المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: بارون أوشينج – محمود حمدي الونش – محمد إسماعيل – أحمد فتوح

خط الوسط: عبد الله السعيد – ناصر ماهر – أحمد حمدي

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – عبد الحميد معالي – شيكو بانزا

ويُتوقع أن يُجري المدرب بعض التبديلات خلال اللقاء لإراحة العناصر الأساسية والدفع بعدد من لاعبي الشباب، خاصة مع الاطمئنان للنتيجة المريحة في مباراة الذهاب.

موعد مباراة الزمالك وديكيداها والقنوات الناقلة

و من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 18:00 مساء الجمعة 24 أكتوبر 2025 على ملعب استاد السلام، وتُنقل المواجهة عبر مجموعة من القنوات الرياضية.