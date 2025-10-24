نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشاهدة مباراة الزمالك وديكيداها في الكونفدرالية اليوم في المقال التالي

مشاهدة مباراة الزمالك وديكيداها في الكونفدرالية اليوم.. يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، لخوض مواجهة قوية أمام فريق ديكاداها الصومالي، ضمن منافسات الدور التمهيدي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية للموسم الرياضي 2025-2026.

ويستضيف ستاد «السلام» مباراة الزمالك وديكيداها، مساء اليوم الجمعة، ضمن فعاليات إياب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكان الزمالك قد حقق فوزًا كبيرًا في مباراة الذهاب على الفريق الصومالي بستة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما السبت الماضي على ستاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة الزمالك وديكيداها في الكونفدرالية

وتنطلق مواجهة الزمالك وديكيداها اليوم الجمعة، الموافق 24 أكتوبر 2025، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، والسابعة مساءً بتوقيت الإمارات.

وتنقل قناة «أو سبورتس» مباراة الزمالك وديكيداها مباشرة وحصريًا، باعتبارها حاصلة على إذاعة المباراة حصريًا.

تشكيل الزمالك ضد ديكيداها

في حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمود حمدي "الونش" - محمد إسماعيل - عمر جابر.

خط الوسط: محمد السيد - سيف جعفر - عبد الحميد معالي.

وفي خط الهجوم: شيكو بانزا - سيف الجزيري - أحمد شريف.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد، حسام عبد المجيد، محمود بنتايج، أحمد حمدي، عبد الله السعيد، ناصر ماهر، خوان بيزيرا، عمرو ناصر، وعدي الدباغ.