بث مباشر.. الزمالك ضد ديكيداها الصومالي في إياب دور الـ32 لكأس الكونفدرالية الأفريقية

أحمد جودة - القاهرة - عشاق الكرة الإفريقية والعربية على موعد مع متابعة مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، والتي ستُقام على ملعب استاد السلام معقل القلعة البيضاء. يدخل الفريق الأبيض اللقاء بثقة كبيرة بعد فوزه في مباراة الذهاب بنتيجة 6-0، في لقاء تألق فيه سيف الجزيري، خوان بيزيرا، أحمد شريف وسيف جعفر، ويسعى الفريق لتأكيد تفوقه وحسم بطاقة التأهل إلى الدور التالي من البطولة.

البث المباشر لمباراة الزمالك وديكيداها بجودة عالية



يقدم موقع «بوابة دوت الخليج» خدمة البث المباشر لمباراة الزمالك وديكيداها اليوم، live online، بجودة عالية ودون تقطيع، لمتابعة إياب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، التي تحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة داخل مصر وخارجها.

متابعة لحظة بلحظة للمباراة



توفر «بوابة دوت الخليج» متابعة مباشرة لحظة بلحظة للقاء الزمالك وديكيداها، ليتمكن الجمهور من مشاهدة أهم أحداث المباراة من البداية وحتى صافرة النهاية، بجودة عالية ودون تقطيع.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام ديكيداها



من المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: بارون أوشينج – محمود حمدي الونش – محمد إسماعيل – أحمد فتوح

خط الوسط: عبد الله السعيد – ناصر ماهر – أحمد حمدي

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – عبد الحميد معالي – شيكو بانزا

قائمة الزمالك لمباراة ديكيداها



وجاءت قائمة الزمالك الرسمية للمباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي – محمد عواد – محمود الشناوي

خط الدفاع: عمر جابر – بارون أوشينج – محمود الونش – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – أحمد فتوح – محمود بنتايج

خط الوسط: محمد السيد – سيف جعفر – عبد الله السعيد – ناصر ماهر – أحمد حمدي – عبد الحميد معالي – أحمد شريف – شيكو بانزا – خوان بيزيرا

خط الهجوم: عدي الدباغ – سيف الجزيري – عمرو ناصر

الزمالك يسعى من خلال هذه المباراة لتأكيد تفوقه واستغلال الفرصة لإراحة بعض اللاعبين وتجربة عناصر جديدة قبل استكمال منافساته القارية والمحلية.



القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وديكيداها اليوم



يمكن متابعة المباراة مباشرة عبر شبكة قنوات أون سبورت، وبالتحديد قناة on sports 1 hd، بينما سيكون معلق اللقاء هو محمد الشاذلي.

موعد مباراة الزمالك وديكيداها



ستنطلق صافرة البداية للمباراة مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة على استاد السلام الدولي.

الزمالك يدخل بثقة وتجهيز للبدلاء



يدخل الزمالك اللقاء بثقة كبيرة بعد نتيجة الذهاب المريحة، ويسعى البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق لاستغلال المباراة في تجربة عدد من اللاعبين البدلاء والاطمئنان على جاهزية العائدين من الإصابة، وعلى رأسهم عدي الدباغ وعبدالله السعيد، استعدادًا للمواجهات المقبلة، وأهمها مباراة البنك الأهلي في الدوري المصري يوم الخميس القادم.

كما يدرس الجهاز الفني إراحة الحارس محمد صبحي لتفادي الإرهاق، والدفع بمحمد عواد بدلًا منه، مع منح فرصة المشاركة لبعض العناصر الشابة مثل محمد السيد وسيف جعفر واللاعب الكيني بارون أوشينج.

الجزيري يقود الهجوم



من المنتظر أن يبدأ التونسي سيف الدين الجزيري اللقاء في مركز المهاجم الأساسي بعد مشاركته كبديل في مباراة الذهاب، مع احتمالية الدفع بالأنجولي شيكوبانزا في مركز الجناح أو المهاجم الثاني بدلًا من أحمد شريف، في إطار سعي الجهاز الفني لتنويع الحلول الهجومية ومنح الصفقات الجديدة فرصة أكبر للانسجام.