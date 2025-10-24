نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نانت يواجه باريس إف سي الليلة.. مصطفى محمد يسعى لاستعادة تألقه في الدوري الفرنسي في المقال التالي

نانت يواجه باريس إف سي الليلة.. مصطفى محمد يسعى لاستعادة تألقه في الدوري الفرنسي

في مواجهة كروية مرتقبة بالدوري الفرنسي، يستعد فريق نانت لملاقاة مضيفه باريس إف سي مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة التاسعة، في لقاء يكتسب أهمية كبيرة للفريقين. يدخل نانت المباراة بطموح لاستعادة توازنه بعد سلسلة من النتائج المخيبة، وسط ترقب جماهيري خاص لمشاركة المهاجم المصري مصطفى محمد الذي يسعى لاستعادة مستواه التهديفي المعروف.

يعيش نانت بداية صعبة في الدوري هذا الموسم، إذ لم يحقق سوى فوز واحد منذ انطلاق البطولة، وكان آخر انتصار له في 30 أغسطس الماضي، فيما تلقى الفريق أربع هزائم وتعادل في ثلاث مباريات، ما وضعه في المركز الخامس عشر برصيد ست نقاط. ويرى الجهاز الفني أن مواجهة باريس الليلة تمثل فرصة مهمة لإحياء آمال الفريق في المنافسة والابتعاد عن منطقة الهبوط، خاصة أن الفارق مع باريس إف سي، صاحب المركز الحادي عشر، لا يتجاوز أربع نقاط.

باريس إف سي يخوض اللقاء بثقة بعد نتائجه المستقرة التي وضعته في منتصف جدول الترتيب برصيد عشر نقاط، ويأمل في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق فوز جديد يعزز موقعه. في المقابل، يسعى نانت لاستثمار خبرات لاعبيه وخطورته الهجومية لإعادة التوازن وتحقيق الانتصار الذي ينعش آماله.

ويعلق الجمهور المصري والفرنسي آمالًا كبيرة على المهاجم مصطفى محمد، الذي يقود هجوم نانت رغم تسجيله هدفًا واحدًا فقط خلال سبع مباريات هذا الموسم. ويسعى اللاعب لإحداث الفارق أمام دفاع باريس، واستعادة الثقة لخط الهجوم الذي عانى من العقم التهديفي في الأسابيع الأخيرة. المباراة تنطلق في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، وسط توقعات بلقاء مثير قد يحمل مفاجآت كروية.



ويحتل باريس إف سي المركز الحادي عشر برصيد 10 نقاط، بينما يأتي نانت في المركز الخامس عشر برصيد 6 نقاط، ما يجعل المباراة فرصة مهمة لكلا الفريقين لتحسين موقعهما في جدول الترتيب.

القنوات الناقلة: تُبث مباراة نانت وباريس إف سي مباشرة عبر قناة beIN Sports HD Xtra 1K.



ويعتمد نانت في مباراة اليوم على اللعب الجماعي مع التركيز على الهجمات المرتدة السريعة لاستغلال أي هفوات في دفاعات باريس إف سي، مع محاولة الضغط المبكر على وسط الملعب للحد من فرص الفريق المضيف. كما يطمح المدرب إلى منح الفرصة لبعض اللاعبين الشباب لتعزيز روح المنافسة داخل التشكيلة.

أما باريس إف سي، فيسعى لتحقيق الفوز أمام جماهيره لتعزيز موقعه في وسط جدول الدوري الفرنسي، مع الاعتماد على تحركات أجنحته السريعة واستغلال الفرص على الأطراف للوصول إلى مرمى نانت. كما يركز الفريق على الصلابة الدفاعية لتجنب أي مفاجآت أمام منافس يسعى للعودة بنقاط ثمينة من العاصمة الفرنسية.

