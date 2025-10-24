نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - شاهد كلاسيكو ناري في دوري روشن.. الهلال والاتحاد "بث مباشر" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق الكرة السعودية والعربية مساء اليوم الجمعة إلى ملعب الإنماء بمدينة جدة، حيث يلتقي الاتحاد والهلال في قمة الجولة السادسة من دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2025-2026.

المواجهة المنتظرة تأتي في توقيت حساس للفريقين، فالاتحاد يسعى لاستعادة توازنه وتحقيق فوزه الأول تحت قيادة سيرجيو كونسيساو، فيما يطمح الهلال إلى مواصلة سلسلة الانتصارات ومطاردة المتصدر النصر.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة الاتحاد ضد الهلال اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب الإنماء.

وتُبث المواجهة مباشرة عبر قناة Thmanyah 1 HD، بصوت المعلق فهد العتيبي.

الاتحاد.. عودة العميد إلى المسار الصحيح

يدخل اتحاد جدة اللقاء بعد فترة من التذبذب في النتائج، إذ خسر أمام النصر وتعادل مع الفيحاء، ليحتل المركز السادس برصيد 10 نقاط.

لكن فوز الفريق الكبير في دوري أبطال آسيا على الشرطة العراقي (4-1) أعاد له الثقة قبل المواجهة المرتقبة.

ويعتمد كونسيساو على نجومه الكبار مثل كريم بنزيما ونجولو كانتي وفابينيو لاستعادة نغمة الانتصارات أمام الخصم الأزرق العنيد.

الهلال.. الزعيم لا يعرف التراجع

في المقابل، يدخل الهلال المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الساحق على الاتفاق (5-0) ثم الأخدود (3-1).

ويحتل الفريق المركز الخامس برصيد 11 نقطة، ويأمل سيموني إنزاجي في إضافة ثلاث نقاط جديدة تشعل سباق القمة مع النصر.

الزعيم يعتمد على قوته الهجومية بقيادة داروين نونيز ومالكوم وسالم الدوسري، مع خط وسط ناري يضم روبن نيفيز وسيرجي سافيتش.

تشكيل الاتحاد المتوقع

حراسة المرمى: بريدراج رايكوفيتش

الدفاع: سيميتش – دانيلو بيريرا – سعد آل موسى – مهند الشنقيطي

الوسط: فابينيو – كانتي – حسام عوار

الهجوم: بيرجفاين – صالح الشهري – بنزيما

تشكيل الهلال المتوقع

حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: ثيو هيرنانديز – تمبكتي – كوليبالي – حمد اليامي

الوسط: ناصر الدوسري – روبن نيفيز – سافيتش

الهجوم: سالم الدوسري – داروين نونيز – مالكوم

الكلاسيكو السعودي.. مواجهة لا تعرف المجاملة

يُعد لقاء الاتحاد والهلال من أكثر المباريات إثارة وتاريخًا في الكرة السعودية، إذ يجمع بين عملاقين يملكان قاعدة جماهيرية ضخمة وتاريخًا مليئًا بالألقاب.

المباراة تمثل اختبارًا حقيقيًا لكلا المدربين الأوروبيين، كونسيساو وإنزاجي، في مواجهة تكتيكية منتظرة بين أسلوب هجومي سريع وتنظيم دفاعي صارم.

الجماهير تنتظر من سيكتب فصل الانتصار في هذا الكلاسيكو الناري، ومن يثبت أنه الأقرب لزعامة الكرة السعودية في موسم يوصف بأنه الأقوى في تاريخ دوري روشن.