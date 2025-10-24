نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الهلال × الاتحاد Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري روشن السعودي 2025-26 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الهلال × الاتحاد Twitter بث مباشر بدون "تشفير أو فلوس" | دوري روشن السعودي 2025-26

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الهلال × الاتحاد Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري روشن السعودي 2025-26.. تتجه أنظار عشاق الكرة السعودية والعربية مساء اليوم الجمعة، إلى ملعب الإنماء بمدينة جدة، حيث يحتضن مواجهة من العيار الثقيل بين الاتحاد والهلال في إطار منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2025-2026.

وتأتي هذه المباراة في توقيت حساس للغاية لكلا الفريقين، إذ يسعى الاتحاد بقيادة مدربه الجديد سيرجيو كونسيساو لتحقيق أول انتصار له في الدوري بعد تعادل وخسارة، بينما يدخل الهلال اللقاء وعينه على النقاط الثلاث لمواصلة مطاردة النصر متصدر الترتيب.

ولا شك أن لقاء اليوم يجمع بين تاريخ عريق وطموحات متجددة، حيث يتقابل فريقان يملكان قاعدة جماهيرية ضخمة، ونجومًا عالميين على أرضية واحدة، ما يجعل الكلاسيكو السعودي من أكثر المواجهات المنتظرة على الصعيدين المحلي والعربي.

موعد مباراة الاتحاد والهلال والقناة الناقلة

تنطلق مباراة الاتحاد ضد الهلال اليوم الجمعة، الموافق 24 أكتوبر 2025، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب الإنماء.

وسيتم بث اللقاء مباشرة عبر قناة Thmanyah 1 HD، الناقل الحصري لمنافسات دوري روشن السعودي، بصوت المعلق فهد العتيبي.

الاتحاد يسعى للعودة والانتصار الأول مع كونسيساو

يدخل اتحاد جدة المباراة متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور، آملًا في استعادة نغمة الانتصارات بعد فقدانه 5 نقاط في آخر جولتين، عقب الخسارة أمام النصر (2-1) والتعادل مع الفيحاء (1-1).

ويمتلك العميد 10 نقاط في المركز السادس، ويسعى لتعويض نزيف النقاط ومواصلة حملة الدفاع عن لقبه.

ويأتي اللقاء بعد فوز الاتحاد الكبير في دوري أبطال آسيا على الشرطة العراقي بنتيجة (4-1)، مما يمنحه دفعة معنوية قوية قبل المواجهة المرتقبة أمام الهلال.

الهلال لمواصلة الانتصارات ومطاردة الصدارة

في الجهة المقابلة، يدخل الهلال المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد انتصاره في آخر جولتين أمام الاتفاق (5-0) والأخدود (3-1)، واضعًا نصب عينيه هدف تحقيق الفوز الثالث تواليًا.

ويحتل الزعيم المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 11 نقطة، بفارق 4 نقاط فقط عن النصر المتصدر.

ويأمل المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي في تحقيق فوز جديد على الاتحاد يؤكد تفوق الهلال في المواجهات الأخيرة، ويشعل المنافسة على القمة مبكرًا.

تشكيل الاتحاد المتوقع أمام الهلال

حراسة المرمى: بريدراج رايكوفيتش

خط الدفاع: جان كارلو سيميتش – دانيلو بيريرا – سعد آل موسى – مهند الشنقيطي

خط الوسط: فابينيو – نجولو كانتي – حسام عوار

خط الهجوم: ستيفن بيرجفاين – صالح الشهري – كريم بنزيما

تشكيل الهلال المتوقع ضد الاتحاد

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز – حسان تمبكتي – خاليدو كوليبالي – حمد اليامي

خط الوسط: ناصر الدوسري – روبن نيفيز – سيرجي سافيتش

خط الهجوم: سالم الدوسري – داروين نونيز – مالكوم

موقعة الكبار.. تاريخ وتحدٍ جديد في الكرة السعودية

تحمل مواجهة الاتحاد والهلال دائمًا نكهة خاصة، إذ تعد من أكثر المباريات التي ينتظرها الجمهور السعودي والعربي على حد سواء.

فكل لقاء بين العميد والزعيم هو فصل جديد في تاريخ الكلاسيكو السعودي الذي لا يخلو من الإثارة والندية، وتزداد أهميته هذا الموسم مع وجود مدربين أوروبيين من الطراز العالي، وتشكيلة مليئة بالنجوم العالميين.

وتترقب الجماهير بشغف من سيحسم صراع النقاط الثلاث، ومن يثبت أنه الأقرب لاستعادة أمجاد الكرة السعودية في موسم يعد من أقوى مواسم دوري روشن على الإطلاق.