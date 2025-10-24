وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:- محمد سيحا ومصطفى شوبير وياسين مرعي وعمر كمال عبد الواحد وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان وياسر إبراهيم ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار وأحمد عبد القادر ومحمد شكري ومروان عطية وأشرف بن شرقي ومحمد مجدي أفشة ومصطفى العش وأليو ديانج وأحمد سيد زيزو وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.

أحمد جودة - القاهرة - أعلن ييس توروب المدير الفني للأهلي، قائمة فريقه لمباراة الغد أمام إيجل نوار البوروندي في إباب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. توروب يعلن قائمة الأهلي لمباراة الإياب أمام إيجل نوار في المقال التالي

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام