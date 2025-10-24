نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشوط الأول.. الهلال يتقدم على الاتحاد بكلاسيكو دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهى الشوط الأول بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مع نظيره الاتحاد بهدف في اللقاء الذي يجمع بينهم الآن بستاد الانماء ضمن منافسات قمة الجولة 6 من دوري روشن السعودي.

وارتطمت كرة ماركوس ليوناردو بالعارضة في الدقيقة 10 وسجل محمد دومبيا الهدف الوحيد بالشوط بالخطأ بمرماه في الدقيقة 42 وحاول الاتحاد تسجيل هدف التعادل لكنه لم ينجح وانتهى الشوط الأول 1/0.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد

تردد قناة ثمانية

القمر: نايل سات

التردد: 12360

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4.

