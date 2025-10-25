نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يلا كووورة.. تشكيل الأهلي المتوقع وموعد مباراته أمام إيجل نوار اليوم في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة حاسمة أمام نظيره إيجل نوار البوروندي، مساء اليوم السبت، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويدخل الأهلي اللقاء تحت قيادة المدير الفني الدنماركي ييس توروب، الذي يسعى لتحقيق فوز جديد يؤكد به تفوق الفريق في مباراة الذهاب التي انتهت بانتصار الأحمر بهدف نظيف خارج الديار. ومن المتوقع أن يعتمد توروب على القوة الهجومية منذ البداية بقيادة الثلاثي أحمد سيد زيزو، نيتس جراديشار، ومحمود حسن تريزيجيه.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام إيجل نوار:



حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد شكري - ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - عمر كمال عبد الواحد

خط الوسط: أليو ديانج - محمد علي بن رمضان - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو - نيتس جراديشار - محمود حسن تريزيجيه

القنوات الناقلة للمباراة:



تنقل قناة أون تايم سبورت 1 اللقاء بشكل حصري على الهواء مباشرة، باعتبارها الناقل الرسمي لمباريات الأندية المصرية في البطولات القارية.



نتيجة مباراة الذهاب



كان الأهلي قد حقق الفوز في لقاء الذهاب خارج ملعبه بهدف دون رد، جاء بعد عرضية من محمد هاني سجلها مدافع إيجل نوار نيكولاس بالخطأ في مرماه، في مباراة شهدت الأمطار الغزيرة وظهورًا أول للمدير الفني الجديد ييس توروب، الذي قاد الفريق لتحقيق انتصار مهم رغم غياب محمد شريف الذي خرج مصابًا.

ألوان ملابس الفريقين



يرتدي الأهلي في مواجهة الليلة القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء، بينما يظهر حارس المرمى بالزي السماوي الكامل.

أما فريق إيجل نوار فيرتدي طقمًا أبيض يتخلله خطوط سوداء، وحارس مرماه بالزي الأصفر.

طاقم التحكيم



أسند الاتحاد الأفريقي إدارة المباراة للحكم السنغالي عيسى سي.

التشكيل المتوقع للأهلي اليوم



من المتوقع أن يبدأ الأهلي اللقاء بتشكيل مكوّن من:

– حراسة المرمى: مصطفى شوبير

– الدفاع: محمد شكري، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، محمد هاني

– الوسط: محمد بن رمضان، مروان عطية، محمود حسن تريزيجيه

– الهجوم: جراديشار، أشرف بن شرقي، أحمد سيد زيزو

ويأمل النادي الأهلي في استغلال عاملي الأرض والجمهور لحسم تأهله رسميًا إلى دور المجموعات ومواصلة مشواره نحو اللقب الأفريقي.

حيث يسعى النادي الأهلي الليلة إلى مواصلة تألقه الأفريقي وتحقيق فوز جديد أمام إيجل نوار البوروندي بعد تفوقه في لقاء الذهاب بهدف دون رد، ليؤكد أحقيته في الصعود إلى دور المجموعات. الفريق يدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة، خاصة بعد الأداء الجيد الذي قدمه تحت قيادة مدربه الجديد ييس توروب، الذي يطمح لتحقيق بداية قوية في مشواره مع القلعة الحمراء على المستوى القاري.

من جانب آخر، يركز الجهاز الفني للأهلي على استغلال الدعم الجماهيري الكبير المنتظر في استاد القاهرة، وتجنب أي مفاجآت من الفريق الضيف الذي يدخل المواجهة بلا ضغوط. ويراهن الأهلي على خبرة لاعبيه الكبار مثل تريزيجيه وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو لحسم المباراة مبكرًا والاطمئنان على بطاقة التأهل قبل انطلاق دور المجموعات.