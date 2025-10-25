نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يستضيف إيجل نوار الليلة لحسم بطاقة التأهل إلى دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الأهلي يستضيف إيجل نوار الليلة لحسم بطاقة التأهل إلى دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره إيجل نوار البوروندي، في الثامنة من مساء اليوم السبت، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا. ويسعى حامل اللقب لحسم تأهله رسميًا إلى دور المجموعات ومواصلة مشواره نحو اللقب القاري، بعدما حقق الفوز في مباراة الذهاب ببوجمبورا بهدف نظيف.

يدخل الأهلي اللقاء متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور، ويكفيه الفوز أو التعادل بأي نتيجة لضمان التأهل. في المقابل، يأمل إيجل نوار في تحقيق مفاجأة والعودة ببطاقة التأهل رغم صعوبة المهمة أمام بطل إفريقيا.

ويقود الأهلي فنيًا الدنماركي ييس توروب الذي يسعى لمواصلة بدايته القوية مع الفريق، بعدما قاده مؤخرًا للفوز على الاتحاد السكندري في الدوري المصري بنتيجة 2-1. ويفتقد الفريق في مواجهة الليلة عددًا من لاعبيه بسبب الإصابات، أبرزهم: أكرم توفيق، محمد شريف، حسين الشحات، كريم فؤاد، وأشرف داري، بينما حصل الحارس محمد الشناوي على راحة من المشاركة.

وطالب توروب لاعبيه خلال المران الختامي بضرورة الحسم المبكر والتركيز طوال اللقاء لضمان الصعود بأريحية، مؤكدًا أن اللعب على أرض الفريق ووسط جماهيره يمنح الأهلي الأفضلية لتحقيق الفوز ومواصلة رحلة الدفاع عن اللقب.

موعد المباراة والقنوات الناقلة



تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد القاهرة الدولي**، وتنقل المباراة حصريًا قناة أون تايم سبورتس 1 ضمن الحقوق الحصرية لبث مباريات دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

قائمة الأهلي للمباراة:



محمد سيحا – مصطفى شوبير – ياسين مرعي – عمر كمال عبد الواحد – أحمد رمضان بيكهام – محمد علي بن رمضان – ياسر إبراهيم – محمود حسن تريزيجيه – نيتس جراديشار – أحمد عبد القادر – محمد شكري – مروان عطية – أشرف بن شرقي – محمد مجدي أفشة – مصطفى العش – أليو ديانج – أحمد سيد زيزو – طاهر محمد طاهر – محمد هاني – أحمد نبيل كوكا.