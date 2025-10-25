أحمد جودة - القاهرة - البث المباشر لمباراة الأهلي وإيجل نوار البوروندي.. المارد الأحمر يبحث عن بطاقة التأهل لدور المجموعات

البث المباشر لمباراة الأهلي وإيجل نوار البوروندي.. المارد الأحمر يبحث عن بطاقة التأهل لدور المجموعات.. يترقب عشاق النادي الأهلي مواجهة حاسمة مساء اليوم السبت، حين يستضيف المارد الأحمر فريق إيجل نوار البوروندي في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا. ويخوض الأهلي اللقاء على ملعبه بمعنويات مرتفعة، بعدما تمكن من تحقيق الفوز في مباراة الذهاب ببوروندي بهدف دون رد، جاء عن طريق النيران الصديقة، ليضع قدمًا في دور المجموعات.

ويسعى الأهلي، بقيادة مديره الفني، إلى تقديم أداء قوي يليق باسم القلعة الحمراء وتاريخه الأفريقي الكبير، من أجل حسم التأهل مبكرًا دون الدخول في أي حسابات معقدة. ويكفي بطل إفريقيا السابق التعادل أو الفوز بأي نتيجة لضمان بطاقة العبور إلى دور المجموعات، بينما يطمح إيجل نوار إلى تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل بإقصاء البطل المصري من البطولة.

ويأمل المارد الأحمر في استعادة هيبته القارية بعد أن ودع النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا في نصف النهائي أمام صن داونز الجنوب أفريقي، إثر التعادل السلبي ذهابًا، والتعادل الإيجابي في القاهرة. ويعتبر هذا اللقاء فرصة مثالية للأهلي لإظهار قوته مبكرًا في مشواره نحو استعادة اللقب الغائب عن خزائنه.

ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر قناة «أون سبورت» التي خصصت استوديو تحليليًا قبل انطلاق اللقاء، بمشاركة نخبة من نجوم التحليل في كرة القدم المصرية لتغطية كافة تفاصيل المواجهة المنتظرة بين الأهلي وإيجل نوار.