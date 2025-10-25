نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد الان.. بث مباشر بايرن ميونخ يواجه مونشنجلادباخ في الجولة الثامنة من البوندسليجا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بايرن ميونخ يواجه مونشنجلادباخ في الجولة الثامنة من البوندسليجا

أعلن المدرب البلجيكي فينسنت كومباني عن التشكيل الرسمي للفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ لمواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الألماني الممتاز «بوندسليجا» لموسم 2025-2026.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة عند الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والخامسة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

وجاء تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة مونشنجلادباخ كالتالي:

حراسة المرمى: أوربيخ

خط الدفاع: ساشا بوي – أوباميكانو – كيم – بيشوف

خط الوسط: كيميتش – جوريتسكا – لويس دياز

خط الهجوم: نيكولاس جاكسون – هاري كين – مايكل أوليز



ويطمح بايرن ميونخ لمواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية في الدوري الألماني بعد البداية القوية للموسم، والحفاظ على صدارة الترتيب أو الاقتراب منها، مستفيدًا من خبرة لاعبيه الكبار وإمكانات الفريق الهجومية العالية.

من جانبه، يسعى مونشنجلادباخ لتقديم أداء قوي أمام جماهيره واستغلال عاملي الأرض والملعب لإحراج بايرن ميونخ، مع محاولة استغلال أي أخطاء دفاعية للفريق البافاري لتسجيل أهداف مبكرة تغير مجريات اللقاء.

ويتوقع أن تشهد المباراة ندية كبيرة بين الفريقين، مع تركيز كلا المدربين على السيطرة التكتيكية وسط الملعب ومحاولة الضغط على الفريق المنافس، خاصة في ظل أهمية كل نقطة في صراع الصدارة والتقدم على منافسي البايرن في الدوري الألماني هذا الموسم.

كشف فينسنت كومباني خلال المؤتمر الصحفي أن الحارس الشاب يوناس أوربيغ سيشارك أساسيًا أمام مونشنغلادباخ بدلًا من مانويل نوير، وذلك لإعداده بشكل مثالي لمباراة كأس ألمانيا المقبلة ضد كولن. وأوضح المدرب أن الثنائي جوسيب ستانيسيتش وسيرج غنابري قد يعودان إلى التشكيل الأساسي إذا أكملوا التدريبات بشكل طبيعي، مشددًا على أهمية التركيز وعدم الانشغال بالإحصاءات رغم اقتراب الفريق من معادلة رقم ميلان القياسي بالفوز في 13 مباراة متتالية في بداية الموسم.

أكد كومباني أن المباراة تحمل طابعًا خاصًا وتاريخيًا، مضيفًا أن الفريق الذي يعاني في القاع عادة ما يلعب بلا ضغوط، ما يجعله خصمًا صعبًا. ومن جانبه، وصف المدير الرياضي ماكس إيبرل مواجهة مونشنغلادباخ بالعاطفية والتاريخية، مشيرًا إلى أن النادي يراهن على منح الفرصة للمواهب الشابة مثل لينارت كارل وكاسيانو كيالا ضمن سياسة النادي المستقبلية.

ويعاني بوروسيا مونشنغلادباخ بداية صعبة هذا الموسم، حيث يحتل المركز الأخير برصيد 3 نقاط من سبع مباريات دون أي فوز، مسجلًا ستة أهداف واستقبل 15 هدفًا، ما يجعل مباراة السبت اختبارًا صعبًا أمام أقوى هجوم في البطولة. وتشير الإحصاءات إلى تفوق بايرن ميونيخ على الفريق المنافس في السنوات الأخيرة، إذ فاز في أربع من آخر خمس مواجهات.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 04:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، والساعة 05:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتُبث حصريًا عبر منصة شاهد – VIP | رياضة، بتعليق المعلق منير العتيبي. يدير اللقاء الحكم الألماني ساشا ستيجيمان، ويسعى بايرن لمواصلة نتائجه المميزة وتحقيق فوزه الثالث عشر تواليًا، فيما يأمل مونشنغلادباخ في تحقيق أول انتصار له هذا الموسم.

ترتيب الفريقين قبل المباراة: بايرن ميونيخ في المركز الأول برصيد 21 نقطة من 7 انتصارات، وبوروسيا مونشنغلادباخ في المركز الثامن عشر برصيد 3 نقاط من 7 مباريات.

