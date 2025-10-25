نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يلا كووورة.. بث مباشر بايرن ميونيخ يواجه مونشنغلادباخ في مواجهة العودة بالبوندسليغا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بايرن ميونيخ يواجه مونشنغلادباخ في مواجهة العودة بالبوندسليغا

يحل بايرن ميونيخ ضيفًا ثقيلًا على بوروسيا مونشنغلادباخ مساء السبت على ملعب بوروسيا بارك، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الألماني "البوندسليغا" لموسم 2025-2026. يسعى الفريق البافاري بقيادة مدربه البلجيكي فينسنت كومباني لمواصلة سلسلة انتصاراته وتحقيق العلامة الكاملة للمرة الثامنة تواليًا هذا الموسم، في مواجهة تحمل الكثير من التحديات والتاريخ بين الفريقين.

يدخل بايرن ميونيخ المباراة بمعنويات مرتفعة بعد سلسلة من الانتصارات المميزة، إذ حقق الفريق 12 فوزًا متتاليًا في مختلف المسابقات، آخرها على حساب كلوب بروج برباعية نظيفة في دوري أبطال أوروبا. سجل الفريق 27 هدفًا في سبع مباريات بالدوري مقابل استقبال أربعة أهداف فقط، بينما واصل تألقه قاريًا بتسجيل 12 هدفًا مقابل هدفين في دوري الأبطال، إلى جانب تتويجه بلقب السوبر المحلي والفوز في كأس ألمانيا على فيهين.

ويبرز النجم الإنجليزي هاري كاين كأحد أهم مفاتيح نجاح بايرن هذا الموسم، إذ سجل 20 هدفًا في 12 مباراة بمختلف البطولات، منها 12 هدفًا في الدوري الألماني وخمسة أهداف في دوري أبطال أوروبا، إلى جانب أهدافه في الكأس المحلية والسوبر الألماني، محققًا أرقامًا تفوق بدايات ميسي ورونالدو التهديفية. ويعد كاين أسرع لاعب في الدوريات الخمس الكبرى يصل إلى 100 هدف مع نادٍ واحد، محطمًا الرقم القياسي المشترك لرونالدو وهالاند.

كشف فينسنت كومباني خلال المؤتمر الصحفي أن الحارس الشاب يوناس أوربيغ سيشارك أساسيًا أمام مونشنغلادباخ بدلًا من مانويل نوير، وذلك لإعداده بشكل مثالي لمباراة كأس ألمانيا المقبلة ضد كولن. وأوضح المدرب أن الثنائي جوسيب ستانيسيتش وسيرج غنابري قد يعودان إلى التشكيل الأساسي إذا أكملوا التدريبات بشكل طبيعي، مشددًا على أهمية التركيز وعدم الانشغال بالإحصاءات رغم اقتراب الفريق من معادلة رقم ميلان القياسي بالفوز في 13 مباراة متتالية في بداية الموسم.

أكد كومباني أن المباراة تحمل طابعًا خاصًا وتاريخيًا، مضيفًا أن الفريق الذي يعاني في القاع عادة ما يلعب بلا ضغوط، ما يجعله خصمًا صعبًا. ومن جانبه، وصف المدير الرياضي ماكس إيبرل مواجهة مونشنغلادباخ بالعاطفية والتاريخية، مشيرًا إلى أن النادي يراهن على منح الفرصة للمواهب الشابة مثل لينارت كارل وكاسيانو كيالا ضمن سياسة النادي المستقبلية.

ويعاني بوروسيا مونشنغلادباخ بداية صعبة هذا الموسم، حيث يحتل المركز الأخير برصيد 3 نقاط من سبع مباريات دون أي فوز، مسجلًا ستة أهداف واستقبل 15 هدفًا، ما يجعل مباراة السبت اختبارًا صعبًا أمام أقوى هجوم في البطولة. وتشير الإحصاءات إلى تفوق بايرن ميونيخ على الفريق المنافس في السنوات الأخيرة، إذ فاز في أربع من آخر خمس مواجهات.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 04:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، والساعة 05:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتُبث حصريًا عبر منصة شاهد – VIP | رياضة، بتعليق المعلق منير العتيبي. يدير اللقاء الحكم الألماني ساشا ستيجيمان، ويسعى بايرن لمواصلة نتائجه المميزة وتحقيق فوزه الثالث عشر تواليًا، فيما يأمل مونشنغلادباخ في تحقيق أول انتصار له هذا الموسم.

ترتيب الفريقين قبل المباراة: بايرن ميونيخ في المركز الأول برصيد 21 نقطة من 7 انتصارات، وبوروسيا مونشنغلادباخ في المركز الثامن عشر برصيد 3 نقاط من 7 مباريات.

