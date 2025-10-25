نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة النصر ضد الحزم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضيفا ثقيلا على نظيره فريق الحزم اليوم السبت الموافق 25 أكتوبر الحالي في لقاء هام بينهم بستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ضمن منافسات الجولة 6 من الدوري السعودي.

موعد مباراة النصر ضد الحزم

وتنطلق صافرة بداية مباراة النصر والحزم مساء اليوم في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 10:00 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والحزم

تردد قناة ثمانية

القمر: نايل سات

التردد: 12360

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4.