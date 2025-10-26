نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد صفوت: هدفنا الحصول على بطولة الجمهورية..وأتمنى اللعب في الفريق الأول في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد صفوت، لاعب فريق الزمالك مواليد 2009، أنهم يستهدفون الحصول على بطولة الجمهورية هذا الموسم.

وقال صفوت في تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المذاع على قناة نادي الزمالك: "أتمنى تمثيل الفريق الأول للزمالك في الفترة المقبلة وأحترف من خلال القلعة البيضاء وأصنع المجد مع النادي أولا".

وأضاف: "فريق الزمالك 2009 يضم لاعبين مميزين وهناك العديد منهم قادرين على اللعب مع الفريق الأول".