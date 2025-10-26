نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب الزمالك 2009: أعد الجماهير بتجهيز 7 نجوم للفريق الأول في نهاية الموسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد توفيق عيد، المدير الفني لفريق الزمالك 2009، أن هناك العديد من اللاعبين المميزين داخل الفريق مشددا على أن المسابقة قوية للغاية بين جميع الأندية.

وقال عيد في تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المذاع على قناة نادي الزمالك: "أعد جماهير نادي الزمالك بتجهيز العديد من اللاعبين المميزين للتدريب مع الفريق الأول وسيكونوا مفاجأة لجماهير القلعة البيضاء".

وأضاف: "فريق الزمالك يتطور من مباراة لأخري وهناك 7 لاعبين على الأقل في نهاية الموسم سيكونوا قادرين على المشاركة مع الفريق الأول".