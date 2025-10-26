نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يلا شوووت.. تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة أستون فيلا في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة أستون فيلا في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي

استقر بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة أستون فيلا اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025/2026.

ويأمل مانشستر سيتي في مواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية بعد الانتصارات المتتالية الأخيرة، مستفيدًا من الأداء المميز لنجومه وعلى رأسهم المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند الذي يواصل تسجيل الأهداف وتحطيم الأرقام القياسية.

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي أمام أستون فيلا:

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: ماتيوس نونيز، جون ستونز، روبن دياز، جفارديول

خط الوسط: نيكو جونزاليس، ريان شرقي

خط الوسط الهجومي: فيل فودين، تيجاني ريندرز، جيريمي دوكو

الهجوم: إيرلينج هالاند

ويحتل السيتي المركز الثالث برصيد 16 نقطة، ويسعى للفوز لمواصلة الضغط على متصدري الترتيب واستعادة الصدارة مبكرًا.

في المقابل، يسعى أستون فيلا بقيادة مدربه الإسباني أوناي إيمري لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية تعيده إلى المراكز المتقدمة، حيث يمتلك الفريق 12 نقطة ويحتل المركز الثاني عشر.

موعد المباراة وتوقيت البث

تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، وتُذاع مباشرة عبر قناة beIN SPORTS 3.

التعليق على المباراة

سيتولى المعلق علي سعيد الكعبي نقل أحداث المباراة لحظة بلحظة، مع تغطية كاملة لكل التفاصيل والتطورات على أرض الملعب.

كما يمكن للجماهير متابعة مواعيد ونتائج جميع مباريات الدوري الإنجليزي لحظة بلحظة عبر مركز المباريات.

ويعول مانشستر سيتي على خط وسطه القوي وتنظيمه الدفاعي والهجومي تحت قيادة جوارديولا، حيث يسعى الفريق للحفاظ على سلسلة نتائجه الإيجابية واستغلال أي هفوات في دفاع أستون فيلا لتعزيز رصيده من النقاط. كما يولي المدرب الإسباني اهتمامًا كبيرًا لتكتيكات الضغط على حامل الكرة والانتقال السريع من الدفاع للهجوم، ما يجعل المباراة فرصة لمتابعة الأداء التكتيكي المميز للفريق السماوي.

من ناحية أخرى، يأمل أستون فيلا في استغلال عاملي الأرض والجمهور لمفاجأة مانشستر سيتي، مستفيدًا من خبرة لاعبيه وقدرتهم على مواجهة الفرق الكبرى. الفريق يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية تبقيه في المنافسة على المراكز المتقدمة وتمنحه دفعة معنوية كبيرة قبل الدخول في مرحلة حاسمة من الدوري الإنجليزي الممتاز.