بث مباشر.. أرسنال يواجه كريستال بالاس في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز

يستعد فريق أرسنال لخوض مواجهة مهمة اليوم الأحد، عندما يستضيف نظيره كريستال بالاس على ملعب «الإمارات»، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025/2026.

موعد المباراة والقنوات الناقلة



تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ومن المقرر أن تُذاع عبر قناة beIN SPORTS 2 HD، مع التعليق الصوتي للمعلق الرياضي محمد بركات.

صراع القمة في الدوري الإنجليزي



يدخل أرسنال المباراة بطموح الفوز والانفراد بصدارة جدول الترتيب، بعد أن جمع الفريق 19 نقطة من 8 مباريات، حقق خلالها 6 انتصارات وتعادل وحيد، وتلقى هزيمة واحدة فقط. ويبتعد الجانرز بفارق نقطتين عن سندرلاند صاحب المركز الثاني، وثلاث نقاط عن مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في المركزين الثالث والرابع، بينما يتقدم أرسنال بفارق 4 نقاط عن بورنموث وليفربول في المركزين الخامس والسادس.

أما كريستال بالاس، فيسعى لتحسين مركزه حيث يحتل حاليًا المركز التاسع برصيد 13 نقطة من 8 مباريات، حقق خلالها 3 انتصارات و4 تعادلات وهزيمة واحدة.

تاريخ مواجهات الفريقين



التقى أرسنال وكريستال بالاس في 57 مباراة رسمية سابقة، وكانت الأفضلية لفريق أرسنال الذي فاز في 34 مباراة مقابل 6 انتصارات فقط لكريستال بالاس، بينما حسم التعادل 17 مواجهة. وسجل لاعبو أرسنال 118 هدفًا في شباك كريستال بالاس، فيما استقبلوا 56 هدفًا.

التشكيل المتوقع لأرسنال وكريستال بالاس

أرسنال المتوقع:

حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: يوريان تيمبر، ويليام ساليبا، بييرو هينكابي، ريكاردو كالافيوري

خط الوسط: مارتن زوبيمندي، ديكلان رايس، إبريتشي إيزي

خط الهجوم: بوكايو ساكا، فيكتور جيوكيريس، لياندرو تروسارد

كريستال بالاس المتوقع:

حراسة المرمى: دين هندرسون

خط الدفاع: مارك جويهي، ماكسينس لكرواكس، كريس ريتشاردز

خط الوسط: تيريك ميتشل، دايتشي كامادا، آدم وارتون، دانيال مونيوث

خط الوسط الهجومي: جيريمي بينو، إسماعيلا سار

خط الهجوم: جون فيليب ماتيتا