موعد مباراة المصري والاتحاد الليبي بالكونفدرالية والقنوات الناقلة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة المصري والاتحاد الليبي بالكونفدرالية والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي لمواجهة نظيره الاتحاد الليبي في مباراة الإياب من الدور التمهيدي الثاني لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة المصري والاتحاد الليبي بالكونفيدرالية

وتقام هذه المباراة في التاسعة مساء اليوم  الأحد على استاد السويس الجديد.

وأُقيم الاجتماع الفني للمباراة بقاعة كبار الزوار داخل الاستاد، برئاسة مراقب المباراة الجنوب سوداني ماكور ماجوك، وبحضور الكونغولي رينيه دانيال مراقب التحكيم، وحكم الساحة الجنوب أفريقي ماكسيكسول بامبيسو، إلى جانب مندوب الاتحاد المصري لكرة القدم  محسن عنان، رئيس منطقة السويس لكرة القدم.

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على جميع الترتيبات الفنية والتنظيمية الخاصة بالمباراة، حيث سيرتدي فريق المصري الطاقم الأبيض الكامل، بينما سيظهر الاتحاد الليبي بالطاقم الأحمر الكامل، على أن يرتدي حارس المصري اللون الأزرق، وحارس الاتحاد اللون الأسود.

ومثّل النادي المصري في الاجتماع كل من اللواء إيهاب الساعي المدير التنفيذي للنادي، والكابتن محمود جابر المدير الإداري للفريق، والدكتور عزيز شمام طبيب الفريق، والكابتن إبراهيم غانم مسؤول المهمات، حيث تم التأكيد على جاهزية جميع الترتيبات لاستقبال المباراة في أجواء تنظيمية مميزة.

القنوات الناقلة لمباراة المصري والاتحاد الليبي 

من المقرر أن تُذاع المباراة عبر قناة OnTime Sports بصورة حصرية داخل مصر، بالإضافة إلى نقلها عبر القنوات الرسمية للاتحاد الأفريقي في بعض الدول عبر البث الفضائي والمنصات الرقمية.

