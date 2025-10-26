نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى تقام مباراة توتنهام هوتسبيرز ضد ايفرتون والقنوات التي تتولى نقلها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يعرض لكم موقع "دوت الخليج الرياضي"، موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير، مع نظيره إيفرتون، مساء اليوم الأحد الموافق 26 أغسطس والقنوات الناقلة لها.

موعد مباراة توتنهام هوتسبير ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي

ومن المنتظر أن تنطلق أحداث مباراة توتنهام هوتسبير ضد إيفرتون، مساء اليوم الأحد الموافق 26 من شهر أكتوبر الجاري، الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والمملكة العربية السعودية، والساعة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات.

ويدخل فريق توتنهام هذه المباراة، وهو في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 14 نقطة، بينما يحتل إيفرتون المركز الثاني عشر في جدول الترتيب، برصيد 11 نقطة

القنوات التي تتولى نقل مباراة توتنهام وإيفرتون

وسيتم بث مباراة توتنهام هوتسبير ضد إيفرتون، على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والتي أعلنت إذاعة المباراة عبر قناة beIN Sports 1HD.