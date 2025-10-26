نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيت متابعة مانشستر سيتي ضد استون فيلا في البريميرليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، مباراة قوية مع نظيره أستون فيلا، مساء اليوم الأحد الموافق 26 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد استون فيلا في البريميرليج

ومن المقرر أن تقام مباراة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي، مساء اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025، على ملعب فيلا بارك، معقل أستون فيلا.

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة السادسة مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد استون فيلا

ويمكنكم مشاهدة ومتابعة مباراة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا، على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدا قناة beIN Sports 2HD.