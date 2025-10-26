نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مرموش احتياطيًا.. تشكيل مانشستر سيتي الرسمي لمواجهة أستون فيلا في البريميرليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي تشكيل الفريق استعدادًا لخوض المواجهة القوية أمام نظيره أستون فيلا، في إطار منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، لموسم 2025-26.

ويحتضن ملعب فيلا بارك، المباراة النارية بين مانشستر سيتي وأستون فيلا، ضمن فعاليات الجولة التاسعة من بطولة البريميرليج.

ويحتل السيتيزنز المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي لموسم 2025-26، برصيد 16 نقطة، بينما يأتي أستون فيلا في المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة.

ومن المقرر، أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والسادسة بتوقيت عُمان والإمارات.

تشكيل مانشستر سيتي الرسمي لمواجهة أستون فيلا في البريميرليج

وجاء تشكيل السيتي لمواجهة أستون فيلا، كالتالي:

▪︎حراسة المرمى:جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: يوشكو جفارديول – روبن دياز – جون ستونز – أوسكار بوب.

▪︎خط الوسط: ماثيوس نونيز – تيجاني رايندرس – برناردو سيلفا.

▪︎خط الهجوم: فيل فودين – إيرلينج هالاند – سافينيو.

▪︎البدلاء:ترافورد – آكي – مرموش – كوفاسيتش – شيركي – دوكو – نيكو – أوريلي – لويس.

