نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم البرتغال يتمنى عدم حصول لامين يامال على الكرة الذهبية الآن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد النجم البرتغالي السابق ناني بموهبة الإسباني لامين يامال، مؤكدًا أنه يمثل أحد أبرز الوجوه الصاعدة في كرة القدم العالمية، لكنه شدّد في الوقت ذاته على ضرورة «عدم تعجيل تمجيده»، أو مقارنته بكبار اللعبة مثل كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، حفاظًا على تطوره الطبيعي بعيدًا عن الضغوط، وذلك وفقًا لصحيفة «آس» الإسبانية.

وقال ناني، البالغ من العمر 38 عامًا، في حديثه إلى صحيفة «آس» خلال قمة كرة القدم البرتغالية التي نظمتها الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، إنه «من العدل ألا يُمنح لامين الكرة الذهبية بعد، لأنه في مسار واضح للفوز بها مستقبلًا إن حافظ على تركيزه والتزامه».

وأضاف ناني، الذي ارتدى قمصان مانشستر يونايتد وفالنسيا، وتوّج ببطولة أوروبا مع البرتغال في عام 2016، قائلًا: «لامين يامال لاعب مذهل، يمتلك موهبة طبيعية هائلة، وأمامه مستقبل كبير. كان مرشحًا لنيل الكرة الذهبية، والكثيرون توقعوا فوزه بها، لكنني أعتقد أنه من الصواب ألا يحدث ذلك الآن. سيأتي وقته، وسيحصد الجوائز الفردية التي يستحقها إن واصل العمل بالجدية نفسها».

وتابع النجم البرتغالي السابق: «اليوم كل الأطفال يريدون أن يصبحوا مثل لامين، لأنهم يحبون طريقته في اللعب، كما أنه مصدر إلهام لجيل جديد من اللاعبين».

ورفض ناني فكرة المقارنة بين لامين يامال وكلٍّ من ميسي ورونالدو، موضحًا: «من الخطأ أن نضعه في مقارنة مع أسطورتين مثل ميسي وكريستيانو، لأن ذلك يُدمّر ما نريد أن يصل إليه. المقارنات المستمرة تخلق ضغطًا غير ضروري على اللاعبين الصغار، وقد رأينا كثيرين اختفوا بسبب ذلك. الأفضل أن نتركه ينمو بطريقته الخاصة، وسنصفّق له عندما يحقق إنجازاته».

وأضاف: «ميسي ورونالدو قدّما أشياء عظيمة على مدى سنوات طويلة، وكل من يأتي بعدهما عليه أن يكتب قصته بنفسه. لا حاجة لأن نقول عن كل موهبة جديدة إنها (ميسي الجديد) أو (كريستيانو المقبل)، فبهذه الطريقة نحكم عليها مسبقًا ونقتل شغفها».

وتحدّث ناني كذلك عن زميله السابق في المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائلًا: «الجميع عرف موهبته منذ كان صغيرًا. كان متقدمًا بدنيًا وفنيًا على أقرانه، وكنت أعرفه منذ كان في نادي ناسيونال وأنا في سبورتينغ لشبونة. كان دائمًا يلعب مع من هم أكبر منه سنًا، وما كان يفعله بالكرة كان مدهشًا، لقد ألهم جيلنا بأكمله».

وعن قدرته على الاستمرار، قال ناني: «لا أحد يعرف إلى متى سيواصل اللعب، الشيء المؤكد أنه يعتني بجسده بشكل استثنائي، وربما لن يستمر حتى سن الخمسين مثل بعض اللاعبين في آسيا، لكنه سيظل يقدم أفضل ما لديه حتى يقرر التوقف بنفسه».

وفي ختام حديثه، تطرّق ناني إلى مستقبل منتخب بلاده بقيادة الإسباني روبرتو مارتينيز، مؤكدًا أن الجيل الحالي من اللاعبين قادر على تحقيق إنجازات كبرى. وقال: «فريقنا متماسك ويملك السيطرة على الكرة، واللاعبون يلعبون بثقة عالية، لقد رأيناهم يفوزون بدوري الأمم الأوروبية أمام إسبانيا، وأعتقد أن لديهم الإمكانات للمنافسة على لقب كأس العالم المقبلة».