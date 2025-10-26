الارشيف / الرياضة

موعد مباراة بيراميدز ضد التأمين الإثيوبي والقنوات الناقلة

0 نشر
0 تبليغ

موعد مباراة بيراميدز ضد التأمين الإثيوبي والقنوات الناقلة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بيراميدز ضد التأمين الإثيوبي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز اف سي نظيره التأمين الإثيوبي اليوم الأحد الموافق 26 أكتوبر الحالي في لقاء هام وحاسم بينهم بستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات مباراة إياب الدور الثاني من دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي

وتنطلق صافرة بداية مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي مساء اليوم في تمام الساعة 6:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 7:00 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي

تردد ontime sports

تردد القناة: 11862

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 5/6

القمر الصناعي: نايل سات
 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا