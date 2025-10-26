نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بيراميدز ضد التأمين الإثيوبي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز اف سي نظيره التأمين الإثيوبي اليوم الأحد الموافق 26 أكتوبر الحالي في لقاء هام وحاسم بينهم بستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات مباراة إياب الدور الثاني من دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي

وتنطلق صافرة بداية مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي مساء اليوم في تمام الساعة 6:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 7:00 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي

تردد ontime sports

تردد القناة: 11862

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 5/6

القمر الصناعي: نايل سات

