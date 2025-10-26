نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل توتنهام هوتسبير الرسمي لمواجهة إيفرتون في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن توماس فرانك المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره إيفرتون، في الجولة التاسعة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة توتنهام هوتسبير ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تنطلق مباراة إيفرتون وتوتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز مساء اليوم الأحد في تمام السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب هيل ديكينسون.

تشكيل توتنهام هوتسبير الرسمي لمواجهة إيفرتون في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: فيكاريو.

خط الدفاع: دانسو، بالينها، فان دي فان، بيدرو بورو.

وسط الملعب: بينتانكور، سبينس، تشافي.

خط الهجوم: محمد قدوس، بيرنان جونسون، كولو مواني.

القنوات الناقلة لمباراة إيفرتون وتوتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي

والجدير بالذكر أن مباراة إيفرتون وتوتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز، سيتم إذاعتها على الهواء مباشرة عبر قناة beIN Sports 2HD.

