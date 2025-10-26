نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك 2005 يتعادل مع المصري البورسعيدي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل فريق الزمالك لكرة القدم، مواليد 2005، مع نظيره المصري البورسعيدي، بهدف لكل منهما، وذلك في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب النادي، في الجولة السادسة من بطولة دوري الفريق الثاني.

سجل هدف الزمالك: أنس وائل.

سيطر لاعبو الزمالك على الشوط الأول وصنعوا فرصًا عديدة على مرمى المصري البورسعيدي، نجح خلالها أنس وائل في تسجيل هدف الزمالك في الدقيقة 23، وتواصل الضغط ولكن دون جدوي، ونجح المصري في تسجيل هدف التعادل في نهاية الشوط من كرة مرتدة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني، كثف لاعبو الزمالك الضغط على المصري ولكن دون جدوى، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ويقود الجهاز الفني لفريق زمالك 2005 كل من: ممدوح عبد الحي مدربًا، محمد عمر مدربًا مساعدًا، أحمد عبد العزيز "بوكس" مدربًا لحراس المرمى، محمد الأتربي "تربو" محللًا للأداء، حمدي يوسف إداريًا، ياسين غنيم أخصائيًا للتأهيل والإصابات، محمد عصمت مدربًا للأحمال ورفعت حمدي مسئولًا للمهمات.