نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكوكي يعلن تشكيل المصري لمباراة الاتحاد الليبي بالكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن نبيل الكوكي المدير الفني للنادي المصري عن تشكيل فريقه في مواجهة نظيره الاتحاد الليبي في مباراة الاياب من الدور التمهيدي الثاني لبطولة الكونفدرالية الافريقية.

وتقام هذه المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد على استاد السويس الجديد.

وضمت قائمة تشكيل المصري البورسعيدي في مواجهة الأتحاد الليبي كالتالي: محمود حمدي لحراسة المرمى،أحمد عيد، باهر المحمدي، خالد صبحي، عمرو سعداوي لخط الظهر،بونور موجيشا، مصطفى أبو الخير كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، يتقدمهما الثلاثي عبد الرحيم دغموم، حسن علي، منذر طمين كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة صلاح محسن.

وجاء قائمة بدلاء الفريق البورسعيدي كالأتي: عصام ثروت، كريم العراقي، محمد هاشم، أحمد منصور، أحمد عامر، محمود حمادة، أحمد القرموطي، عمر الساعي، كينجسلي ايدوو

