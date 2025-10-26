نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرزها ضياع ركلة جزاء «مبابي».. 5 أرقام قياسية في كلاسيكو إسبانيا تعرف عليها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح فريق ريال مدريد في حسم قمة الدوري الإسباني لصالحه، وذلك بالفوز على نظيره برشلونة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب سانتياغو برنابيو معقل فريق ريال مدريد.

يرصد «دوت الخليج الرياضي» أبرز الأرقام والإحصاءات التي جاءت في قمة الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني «لا ليجا»، بين ريال مدريد وغريمه التقليدي ريال مدريد في مباراة الليلة.

1- للمرة الأولى منذ 34 عاما يضيع لاعب من فريق ريال مدريد ركلة جزاء في بطولة الدوري الإسباني أمام نظيره برشلونة، وتحديدا منذ ضياع قائد ريال مدريد السابق إيميليو بوتراجينيو، في 8 يونيو 1991.

2- للمرة الأولى في آخر 5 مباريات بين ريال مدريد وبرشلونة، يحقق فريق الملكي الفوز في كافة البطولات التي جمعت بينهما.

3- نجح كيليان مبابي في تسجيل هدف المباراة الأول لصالح فريق ريال مدريد، ليكون بذلك وصل إلى 12 هدفا بقميص الريال وفريقه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي، في 9 مباريات أمام فريق برشلونة.

4- تمكن جود بيلينجهام من تسجيل هدف المباراة الثاني لصالح فريق ريال مدريد، كذلك صناعة الهدف الأول، ليصل مع الميرنغي إلى 68 مساهمة تهديفية في 108 مباراة بقميص ريال مدريد.

5- حقق فريق ريال مدريد الفوز رقم 80 له في بطولة الدوري الإسباني أمام فريق برشلونة، وذلك في تاريخ مواجهات الكلاسيكو بين الكبيرين.

بهذه النتيجة، عزز فريق ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 27 نقطة، بينما يأتي فريق برشلونة في المرتبة الثانية برصيد 22 نقطة.

