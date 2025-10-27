نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يلا كورة لايف بث مباشر مجانا مباراة الخلود × النجمه كأس الحرمين الشريفين حصريآ دون توقف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرف على تفاصيل مباراة الخلود والنجمة في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026، موعد اللقاء، أبرز النجوم، وتوقعات الأداء في مواجهة مثيرة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.

⚽ مباراة بطموحات مختلفة تجمع الخلود والنجمة في أغلى الكؤوس

تتجه أنظار عشاق كرة القدم السعودية إلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، مساء الاثنين 27 أكتوبر 2025، حيث يستضيف الخلود نظيره النجمة ضمن منافسات دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، البطولة التي تُعد الأغلى والأكثر أهمية في المملكة.

وتنطلق صافرة البداية في الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية، وسط ترقب جماهيري كبير لمواجهة يُنتظر أن تكون مثيرة بين فريقين يطمح كل منهما لبلوغ الدور ربع النهائي.