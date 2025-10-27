نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الفتح ضد الرياض في كأس خادم الحرمين الشريفين والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يترقب عشاق كرة القدم السعودية مواجهة قوية تجمع بين الفتح والرياض، مساء اليوم الإثنين، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2025، في لقاء يسعى خلاله كل فريق لحسم بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.

يدخل الفتح اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد نتائجه المميزة في الدوري السعودي للمحترفين، معتمدًا على الانسجام بين عناصره وقدرتهم على تنفيذ الأسلوب الهجومي بفاعلية، بينما يستعد فريق الرياض لخوض مباراة صعبة بروح قتالية عالية وطموح لتحقيق نتيجة إيجابية أمام منافس قوي.

موعد مباراة الفتح ضد الرياض

تنطلق المباراة اليوم الإثنين الموافق 27 أكتوبر 2025، في تمام الساعة الخامسة وخمس وثلاثين دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وسط حضور جماهيري منتظر وأجواء حماسية في مدرجات ملعب الأمير عبدالله بن جلوي، في مواجهة ينتظر أن تحمل الكثير من الندية والإثارة.

القنوات الناقلة لمباراة الفتح ضد الرياض

تنقل قناة ثمانية 2 الرياضية المباراة مباشرة، حيث تقدم تغطية متكاملة تتضمن فقرات تحليلية قبل وبعد اللقاء، إضافة إلى متابعة لأبرز اللقطات والمواقف التحكيمية، ويتولى المعلق عبد الإله العمري وصف أحداث المباراة.

