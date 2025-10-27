نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مورا حكيم وليلى النمر يتوجان بلقب أبطال العالم في ريد بُل بادل داش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توج الثنائي المصري مورا حكيم وليلى النمر بلقب أبطال العالم في ريد بُل بادل داش، والتي احتضنتها مدينة إشبيلية الإسبانية خلال الفترة الماضية.

وشهدت مباريات البطولة تفوق كبير للاعبات فريق ريد بُل بادل تنس، ليحققا لقب أبطال، حيث حقق الفريق الفوز في 5 مواجهات من أصل 7 خلال المنافسات.

وحقق الثقنائي المصري مورا حكيم وليلى النمر، رقم قياسي من النقاط حيث تمكن الثنائي من تسجيل 116 نقطة من أصل 119 نقطة ممكنة، وهو رقم صعب تحقيقه في تلك المنافسات.

وعقب تحقيق الثنائي لقب بطولة ريد بُل بادل داش، تستعد كلا من مورا حكيم وليلى النمر، لخوض منافسات البادل تنس سواء في مصر أو في الخارج، حيث يعد الثنائي من أبرز زوجي السيدات في البادل تنس في العالم.

