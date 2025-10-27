الارشيف / الرياضة

إيهاب الكومي: خطاب عقوبة دونجا لم يعلن في الخطابات الرسمية لاتحاد الكرة

أحمد جودة - القاهرة -  

أكد إيهاب الكومي عضو اتحاد الكرة السابق، ان تقرير مراقب مباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر الماضي أدان ثلاثي الزمالك عبد الوواحد السيد ودونجا ومصطفى شلبي.

وقال الكومي في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم:  تقرير مراقب مباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر الماضي  أدان ثلاثي الزمالك دونجا وعبد الواحد السيد وشلبي واكد على العقوبة

وأضاف: عقوبة ايقاف نبيل عماد دونجا رسمية وتم الإعلان عنها وقت تواجدنا،  واللاعب من حقه السفر إلى الإمارات،  وجمال علام أكد لي ان عقوبة دونجا تم إرسالها إلى نادي الزمالك
وتابع: خطاب عقوبة دونجا لم يعلن بالفعل في الخطابات الرسمية لاتحاد الكرة، اتحاد الكرة الحالي تأكد ان خطاب عقوبة ايقاف دونجا إنه تم إرساله إلى نادي الزمالك.
 

