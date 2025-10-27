نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. الزمالك يضم أحمد عبد الرؤوف كمدرب مساعد بالجهاز المعاون ليانيك فيريرا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب بالتنسيق مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، انضمام أحمد عبد الرؤوف كمدرب مساعد بالجهاز المعاون للبلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

وتواجد أحمد عبد الرؤوف في مران اليوم الاثنين الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية لبدء مهام عمله، استعدادًا للقاء البنك الأهلي المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي، المقرر لها يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.