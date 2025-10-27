نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسار يصطدم بالجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا للسيدات.. ومازيمبي في المجموعة الثانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سحبت اليوم الإثنين الموافق 27 أكتوبر الجاري، في القاهرة، قرعة مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا للسيدات 2025.

واسفرت عن الاتي:

‎المجموعة الأولى: مسار (مصر) - الجيش الملكي (المغرب) - 15 دي أجوستو (غينيا الاستوائية) - USFAS (مالي).

‎المجموعة الثانية: مازيمبي (الكونغو الديمقراطية) - أسيك ميموزا (كوت ديفوار) - جابورون يونايتد (بوتسوانا) - كوينز (تنزانيا).

وجاءت استضافة مصر لهذا الحدث تأكيدًا لمكانتها الرائدة في دعم وتطوير كرة القدم النسائية على مستوى القارة، وستُقام مراسم سحب القرعة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا (بتوقيت القاهرة) بمقر الاتحاد الإفريقي.

ويشارك في النسخة المقبلة من البطولة ثمانية أندية قوية، تمثل نخبة الكرة النسائية في إفريقيا، والتي ستتنافس في الفترة ما بين 8 إلى 21 نوفمبر المقبل. وقد تم تقسيم الفرق إلى مجموعتين، تضم كل منهما أربعة أندية.

وتضم قائمة الأندية المتأهلة للمجموعات كلًا من، مسار (مصر) - (النادي المستضيف)، وتي بي مازيمبي (جمهورية الكونغو الديمقراطية) - (حامل اللقب)، الجيش الملكي (المغرب)، وريال باماكو (مالي)، أسيك ميموزا (كوت ديفوار) و15 أغسطس (غينيا)، جابورون يونايتد (بوتسوانا)، وجي كي تي كوينز (تنزانيا).

ووفقًا للوائح البطولة، سيتم وضع نادي مسار المصري، بصفته النادي المستضيف، وحامل اللقب نادي تي بي مازيمبي في التصنيف الأول مباشرةً، ليترأس مسار المجموعة (أ)، فيما يترأس مازيمبي المجموعة (ب). هذا التصنيف يضمن إثارة كبيرة وتوزيعًا متوازنًا للفرق في مرحلة المجموعات.