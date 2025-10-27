نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالبث المباشر يلا كووووووروة.. غيابات بارزة في بعثة الأهلي قبل مواجهة الباطن في كأس الملك في المقال التالي

غيابات بارزة في بعثة الأهلي قبل مواجهة الباطن في كأس الملك

سافر فريق الأهلي السعودي مساء الأحد إلى حفر الباطن لمواجهة مضيفه الباطن في دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025، وذلك وسط غيابات مؤثرة في صفوفه، أبرزها النجم الجزائري رياض محرز والإيفواري فرانك كيسيه.

وكشفت مصادر خاصة لصحيفة الرياضية أن الجهاز الفني قرر الإبقاء على الثنائي في جدة، حيث يعاني محرز من إصابة خفيفة في الركبة، فيما تعرّض كيسيه لوعكة صحية حالت دون انضمامه لبعثة الفريق. وأكدت المصادر أن إصابة محرز وُصفت بـ«البسيطة»، وأن عودته للتدريبات ستكون قريبة بعد استكمال العلاج.

وفي المقابل، شهدت قائمة الأهلي عودة المدافع البرازيلي روجير إيبانيزبعد تعافيه من إصابته في مفصل القدم خلال فترة التوقف الأخيرة، بينما واصل مواطنه الجناح ويندرسون جالينو برنامجه التأهيلي في جدة، بعد تجدد آلام الركبة التي لحقت به أمام بيراميدز المصري في بطولة كأس القارات للأندية «إنتر كونتيننتال».

وضمّت بعثة الأهلي أيضًا الظهير البلجيكي ماثيو دامس، الذي كان قد تم استبعاده من لقاء النجمة الأخير في الدوري بقرار فني من المدرب الألماني ماتياس يايسله، قبل أن يعيده للقائمة في مواجهة الكأس المنتظرة.

ويأمل الأهلي في مواصلة مشواره الناجح في البطولة بعد فوزه الكبير على العربي بنتيجة 5-0 في دور الـ32، كما يدخل المباراة بثقة عالية بعد تغلبه مؤخرًا على النجمة بهدف دون رد في دوري روشن.

أما الباطن، فيسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور وتحقيق مفاجأة مدوية أمام أحد أندية القمة في السعودية، خصوصًا أنه سبق وقدم مستويات مميزة في مباريات الكأس رغم تواضع نتائجه في دوري يلو للدرجة الأولى.

ومن المنتظر أن تشهد المواجهة صراعًا قويًا على بطاقة التأهل إلى ربع النهائي، في ظل سعي الأهلي لإثبات جاهزيته رغم الغيابات، ورغبة الباطن في كتابة صفحة جديدة في تاريخه الكروي.