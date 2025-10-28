نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الشباب والزلفي في كأس الملك والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحل الشباب ضيفًا ثقيلًا على الزلفي، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 28 أكتوبر 2025، على ملعب نادي الزلفي، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، في لقاء يسعى خلاله كل فريق لحجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.

يدخل الشباب اللقاء وهو يطمح لاستعادة توازنه بعد تذبذب مستواه خلال الموسم الحالي، ساعيًا لتحقيق انتصار يعيد الثقة للجماهير ويؤكد قدرته على المنافسة في البطولة، بينما يأمل الزلفي في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أبرز أندية الدوري السعودي.

موعد مباراة الشباب ضد الزلفي

تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السادسة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وسط حضور جماهيري منتظر وأجواء حماسية على ملعب نادي الزلفي.

القنوات الناقلة لمباراة الشباب ضد الزلفي

تنقل قناة ثمانية 1 الرياضية المباراة مباشرة، حيث تقدم تغطية متكاملة تتضمن فقرات تحليلية قبل وبعد اللقاء، إضافة إلى متابعة لأبرز اللقطات والمواقف التحكيمية.