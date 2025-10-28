نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بوروسيا دورتموند وآينتراخت فرانكفورت في كأس ألمانيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تترقب جماهير الكرة الألمانية مواجهة من العيار الثقيل، عندما يحل بوروسيا دورتموند ضيفًا على آينتراخت فرانكفورت مساء الثلاثاء، في لقاء يُقام على ملعب دويتشه بنك بارك، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس ألمانيا لموسم 2025-2026.

ويدخل بوروسيا دورتموند اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد سلسلة من العروض القوية في الدوري الألماني، إلى جانب الأداء المميز الذي يقدمه الفريق في دوري أبطال أوروبا، ما يعكس الحالة الفنية الممتازة التي يعيشها اللاعبون خلال الفترة الأخيرة.

في المقابل، يمر آينتراخت فرانكفورت بفترة من التذبذب في النتائج، وبالأخص في دوري أبطال أوروبا، حيث لم يتمكن الفريق من تحقيق الاستقرار المطلوب في الأداء، وهو ما يجعله يسعى لتصحيح المسار عبر هذه المواجهة القوية أمام بوروسيا دورتموند.

ويدير اللقاء تحكيميًا الحكم الألماني سفين جابلونسكي، في مباراة يُنتظر أن تشهد حماسًا وندية كبيرة بين الفريقين لما يتمتعان به من نزعة هجومية واضحة.

موعد مباراة بوروسيا دورتموند ضد آينتراخت فرانكفورت في كأس ألمانيا

تُقام المباراة مساء الثلاثاء الموافق 28 أكتوبر 2025، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة بوروسيا دورتموند ضد آينتراخت فرانكفورت في كأس ألمانيا

يمكنكم متابعة اللقاء عبر قناة MBC Action، الناقل الحصري لمباريات كأس ألمانيا لموسم 2025-2026 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.