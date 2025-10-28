نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد قمة النصر والاتحاد الليلة.. القنوات المفتوحة والمشفرة الناقلة للمباراة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تترقب جماهير الكرة السعودية والعربية المواجهة النارية بين النصر والاتحاد ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026، حيث تقام المباراة مساء الثلاثاء على ملعب الأول بارك وسط توقعات بمباراة مليئة بالإثارة والندية بين عملاقي الكرة السعودية.

أجواء مشتعلة قبل القمة السعودية

يدخل نادي النصر قمة الكأس بمعنويات مرتفعة بعد سلسلة انتصارات قوية ومستوى هجومي مميز جعله من أبرز المنافسين على اللقب هذا الموسم. بينما يبحث الاتحاد عن استعادة توازنه بعد تراجع نتائجه مؤخرًا، إلى جانب رغبته في كسر التفوق النصراوي الذي ظهر في آخر مواجهتين بين الفريقين.

النصر حقق الفوز على الاتحاد في:

الدوري السعودي بنتيجة 2-0

كأس السوبر السعودي بنتيجة 2-1

هذا يمنح “العالمي” تفوقًا ذهنيًا قبل المواجهة، في حين يدخل “العميد” برغبة كبيرة في الانتفاضة وتصحيح المسار والعودة إلى طريق البطولات.

موعد مباراة النصر والاتحاد في كأس الملك السعودي

التاريخ: الثلاثاء 28 أكتوبر 2025

الوقت: 21:00 بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة

الملعب: الأول بارك

السعة الجماهيرية: 25،000 متفرج

القناة الناقلة لمباراة النصر والاتحاد اليوم

النقل الحصري لمباريات كأس خادم الحرمين الشريفين يكون عبر شبكة قنوات ثمانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

القناة الناقلة: ثمانية 1 HD (THAMANIAH 1)

التعليق الصوتي: مشاري القرني

كما يمكن للجماهير متابعة تفاصيل اللقاء لحظة بلحظة من خلال التطبيقات الرياضية الموثوقة.

تردد قناة ثمانية الناقلة لمباراة النصر والاتحاد

على القمر الصناعي نايل سات